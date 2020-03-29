Etnik Ne Demek? Etnik Nedir? Etnik Tdk Kelime Anlamı

Etnik, yalnız başına kullanılabildiği gibi yanına bir keleme daha alarak etnik grup kalıbına da girebilmektedir. Bu kapsamda etnik grup, kültürel farklılıklar sebebiyle birbirinden ayrılan ya da ötekileştirilen sosyal topluluğu simgelemektedir.

Etnik Ne Demek?

Etnik, kelime manası ile genel anlamda bir yaşam şeklini kapsamaktadır. Bu yaşam şekli; ırk, soy, kabile gibi aile bağlarından, ortak dini inançtan ve özgün davranışlardan etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Etniklik, aynı ülke içerisinde yüzlerce hatta binlerce topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etnik Nedir?

Etnik kelimesi, bireyden bireye farklılık göstermekte ve bu farklılıkların derecesine göre ölçülebilen bir kavramdır. Dünya genelinde etnik kavramını etkileyen üç ana faktör bulunduğu kabul edilmektedir. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Etnik grup, toplumun genelinden farklı olan dil, din, soy ve yerleşim yerine göre ayırt edilebilmektedir.

- Etnik grubun her bir üyesi, kendini bu aidiyete vermektedir.

- Etnik grup içerisindeki tüm bireyler, ortak kültür ve geçmişleri doğrultusunda bir araya gelmektedir.

Etnik TDK Anlamı

Etnik, Türk Dil Kurumu tarafından Fransızca kökenli bir kavram olarak tanıtılmaktadır. Sözlük anlamına bakıldığında ise “kavimlerle ilgili olan, budunsal ve kavmi” manalarına gelmektedir.