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Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya: Hainleri doğduklarına pişman edeceğiz

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İki hain teröristin; 79 canımızın şehit edildiği, 339 masum insanımızın yaralandığı eylemlerin talimatlarını verdikleri tespit edildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar o hainleri doğduklarına pişman edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında kaldıkları sığınağın tespit edilmesi ile etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının 79 vatandaşın şehit edildiği, 339 vatandaşın yaralandığı 11 saldırının talimatını verdiklerini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda BTÖ mensubu, kırmızı kategoride aranma kaydı olan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer ve turuncu kategoride aranma kaydı olan Rohat Kulp Amed kod adlı Cihat Ay’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Bakan Yerlikaya: Hainleri doğduklarına pişman edeceğiz

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BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, BTÖ’nün sözde Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist Hülya Demirer’in 10 hain saldırının talimatını verdiğini belirterek, “12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de 5’i asker 3’ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, askeri personel servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu, 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Fatih-Vezneciler semtinde 5’i polis memuru, 7’si sivil olmak üzere 12 canımızın şehit edildiği, 36'sının yaralandığı çevik kuvvet polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta 36’sı polis 8’i sivil olmak üzere toplamda 44 canımızın şehit edildiği, 150'sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırı olayının talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu, 16 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin yolunda 8’i polis, 1’i vatandaşımız olmak üzere 9 kişinin yaralandığı Çevik Kuvvet zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu, 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Dicle'de operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlimizin şehit, 4 güvenlik görevlimizin yaralanması, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani'de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 vatandaşımızın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması, 8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 vatandaşımızın şehit edilmesi, 9 Ocak 2021'de Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlimizin yaralanması, 22 Haziran 2022 tarihinde Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldığı tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

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TERÖRİSTLERİN KATILDIKLARI EYLEMLER

Ayrıca Yerlikaya, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösteren BTÖ mensubu Cihat Ay'ın, 11 Nisan 2017'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak meydana gelen EYP’li saldırıda 1'i güvenlik görevlisi ile 2'si sivil memur olmak üzere 3 kişinin şehit edilmesi, 118 vatandaşın yaralanması olayının faillerinden olduğunu kaydetti.

 

 

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Diyarbakır

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