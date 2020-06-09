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Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ(Siirt),(DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı

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Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı
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SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Herekol Dağı bölgesinde, 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' adlı operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından teröristlere yardım ettiği tespit edilen M.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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