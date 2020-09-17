Etkisiz hale getirilen 5 PKK'lının silah ve mühimmatı ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca 9 Eylül günü başlatılan jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1003 kişilik personel görev aldığı 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu' sürüyor. Operasyon kapsamında yapılan istihbari çalışmayla 16 Eylül günü Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyü bölgesinde bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Özel Operasyon Timleri'nce operasyonun düzenlediği bölgede yapılan aramada etkisiz hale getirilen teröristlere ait silahlar, çok sayıda mühimmat ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.