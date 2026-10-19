Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 'ye yükseldi

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi’nde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi. Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.

Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı.

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Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.