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Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 'ye yükseldi

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#Pilav#Bursa#Tavuklu Pilav
Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 10:25

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş hastanelik oldu. Tavuk pilav yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 182'ye yükseldi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi’nde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi. Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.

Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 ye yükseldi

Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı.

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Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. 

Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 ye yükseldi

Etkinlikteki tavuklu pilav hastanelik etti: Şikayet sayısı 182 ye yükseldi

 

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#Pilav#Bursa#Tavuklu Pilav

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