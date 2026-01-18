Etkinlik dolu tatil rehberi

Haberin Devamı

YAKLAŞIK 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarıyıl tatili, 16 Ocak Cuma günü başladı. MEB takvimine göre yarıyıl tatili resmi olarak 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonlarıyla beraber 16 gün sürecek sömestr boyunca, Türkiye’nin birçok kentinde öğrenciler için hem yeni deneyimler sunacak hem de eğlendirecek pek çok etkinlik düzenlenecek. Öğrenci ve veliler, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek tatili, tiyatro oyunlarından bilim buluşmalarına, müze gezilerinden atölyelere kadar uzanan geniş etkinlik seçenekleriyle dolu dolu geçirebilecek. İşte bu etkinliklerden bazıları:

Gözden Kaçmasın Sessiz tehlike: Gizli şeker Haberi görüntüle

BÖCEKLERİ KEŞFEDECEKLER

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Bilgi Ağacı Eğitim Birimi, 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul’daki ÇEKÜL Beyoğlu Evi’nde böceklerin doğadaki rolünü anlatan çocuk atölyesi düzenleyecek. ‘Minik Kahramanlar Böcekler’ atölyesi, çocukların böceklerin doğadaki rolünü fark etmelerini, barınmaya ihtiyaç duyan canlılar olduklarını anlamalarını ve doğadaki tüm canlılara karşı empati geliştirmelerini amaçlıyor. Atölyede, 8-12 yaş arasındaki çocuklar, böceklerin doğadaki yuvalarını keşfedecek, “böcek mi değil mi” interaktif oyununu oynayacak, böcek otelleri üzerine sohbet edecek ve atık malzemelerden kendi böcek otellerini tasarlayacak.

Haberin Devamı

DENEYİMLEYEREK ÖĞRENECEKLER

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde 20-30 Ocak tarihleri arasında 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çeşitli atölyeler düzenlenecek. Müze koleksiyonlarından ilham alan, deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyen bu özel programlarda katılımcılar; keşfedecek, üretecek ve eğlenerek öğrenecek. Çocuklar bilim, ulaşım, heykel, oyuncak ve matematik atölyelerine katılarak sömestrde yeni deneyimlerle buluşabilecek.

Gözden Kaçmasın Grip vakaları artıyor: Salgın uyarısı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar, geleceğin teknolojileriyle buluşacak. 22 Ocak’ta düzenlenecek ‘İnsansı Robot’ etkinliği 5-7 yaş grubundaki çocukları, 27 Ocak’ta gerçekleşecek ‘Adli Dedektifler İş Başında: Parmak İzi’ 7-12 yaş grubunu, 30 Ocak’taki ‘Balon Jet Yarışı’ atölyesi ise 7-10 yaş aralığındaki çocukları bekliyor.

SANAT VE BİLİM BİR ARADA

Antalya Bilim Merkezi, 19-30 Ocak tarihleri arasında 7-15 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Bilimsel Keşif Kampı’, ‘Stem Eğitimi Kursu’, ‘Sanat Kursu’, ‘Robotik Kodlama Kursu’ ve ‘Üreten Zihinler Kampı’ etkinliklerini düzenliyor. Ayrıca merkez, astronomi, matematik ve biyoloji atölyeleri ile de çocukları bilimle buluşturuyor.

Haberin Devamı

AY YÜRÜYÜŞÜ DENEYİMİ

İzmir’deki Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatili için özel bir kamp programı hazırladı. Çocuklar bu merkezde Uluslararası Uzay İstasyonu modeliyle entegreli Aurora Sanal Ay Uçuşu Görevi’ni ve roket bilimini uygulamalarla öğrenecek. Ayrıca VR gözlüklerle Ay yürüyüşünü deneyimleyebilecek. Kampta 7-10 yaş ile 9-15 yaş grubuna yönelik ayrı çalışmalar yapılıyor.