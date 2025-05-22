Etkin pişmanlıktan yararlandı: Ertan Yıldız’a ‘ev hapsi’

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Cezaevinden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen Yıldız, “Etkin pişmanlık”tan yararlanarak serbest kalmak için savcıya ifade verdi. İfadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Yıldız, bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri sürdü.

İLK İFADE YETERLİ BULUNMAMIŞTI

Ancak Yıldız’ın ifadesi “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye olmasına yetmedi. Yıldız, cezaevine geri gönderildi.

Yıldız dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez “etkin pişmanlık” ifadesi verdi. Savcılık ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hâkimlik de Yıldız’ı “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “İrtikap” suçlarından “ev hapsi” adli kontrolü uygulanarak tahliye etti.

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Öte yandan aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun el koyulan şirketlerine de kayyum atandı.