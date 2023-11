Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı! Dilan-Engin Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Gün geçtiğimiz günlerde savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı.

“SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULMUŞ FİRMALAR"

Avukat Ahmet Gün savcılık ifadesinde, “Ben etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade vermek istiyorum. Ben yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı. Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, tasfiye halindeki BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve tasfiye halindeki Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır.

1 AYDA 80 MİLYON LİRA SATIŞ

Ahmet Gün ifadesinin devamında, “Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

“KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULMUŞ OLABİLİR"

Ahmet Gün ifadesini sonlandırırken kara paraya değinerek, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" dedi.