‘Etkin pişmanlık’ta soruşturma uyarısı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, ‘ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat etmişlerdir. Soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtları bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır.”