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‘Etkin pişmanlık’ta soruşturma uyarısı

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#Etkin Pişmanlık#İBB#Soruşturma
‘Etkin pişmanlık’ta soruşturma uyarısı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarına resen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, ‘ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat etmişlerdir. Soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtları bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır.”

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#Etkin Pişmanlık#İBB#Soruşturma

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