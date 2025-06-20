"Etkin pişmanlık" ifadesi veren Adem Soytekin'den "Ongun'un Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı" iddiası

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada, iş insanı Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

Soytekin ifadesinde, 7 Mart 2025'te telefonuna, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünden mal varlığına tedbir konulduğuna ilişkin mesaj geldiğini söyledi.

Bunun üzerine avukatı Mehmet Pehlivan'ı (Ekrem İmamoğlu'nun avukatı-şüpheli) aradığını aktaran Soytekin, "Kendisi bana, 'Konudan bilgimiz var, takip ediyoruz. Akşam Y** hukuk bürosunda (CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in himayesinde bulunan ofis) buluşalım dedi. Akşam ofise gittiğimde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Murat Gülibrahimoğlu'nu temsilen İbrahim Bülbüllü (firari), Hüseyin Köksal olarak bizler vardık. Avukat grubu olarak Mehmet Pehlivan, O.B, Y.B. bulunmaktaydı." dedi.

Haberin Devamı

Soytekin, toplantı başlamadan önce herkesin telefonunun toplandığını, Keleş'in telefonunu evde, Yılmaz'ın da arabada bıraktığını söylediğini belirterek, toplantı odasına hiçbir dijital materyal bırakılmadığını anlattı.

Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı Haberi görüntüle

FİRARİ ŞÜPHELİ BAĞDATLI'YI ONGUN'UN YURT DIŞINA KAÇIRDIĞI İDDİASI

Soytekin, ifadesine şöyle devam etti:

"Turan Taşkın Özer söz alarak, el koymaların bir operasyonun başlangıcı olduğunu, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın gideceğini, kimin nerede olacağını ve gözaltı yapılması halinde verilecek ifadeyi anlattı. Mehmet Pehlivan bana dönerek, 'Yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı, sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin.' dedi. Yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim. Mehmet Pehlivan bana, 'Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız, sen üzerinde nakit parayla çık, gerisini biz hallederiz.' dedi. Ona, 'Devletime karşı bir suç işlemedim. Malım, mülküm, ailem burada, bir suçum varsa bile cezamı burada çekerim, yurt dışına çıkmam.' dedim."

Haberin Devamı

Pehlivan'ın, Keleş ve Yılmaz'a dönerek, kendilerinin yurt dışına çıkmasını İmamoğlu'nun istemediğini söylediğini aktaran Soytekin, "Mehmet Pehlivan'ın bu konuşmasında herkese hangi avukatın atandığının belli olduğu, bana O.'nun atandığı, İBB'de gözaltına alınacak bürokratlara da hangi avukatların atandığının belli olduğu, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiği, belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağı, herkese 'Operasyonun siyasi olduğunu, ifade vermeyeceklerini' söylemeleri şeklinde öğütleme yapıldı." diye konuştu.

Soytekin, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu toplantıda Mehmet Pehlivan, operasyonun Medya AŞ özelinde olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nu zaten gözaltına alamayacaklarını söyledi. Bu şahısların yapmış olduğu tüm kurgu, İmamoğlu'nun gözaltıdan sonra tutuklanmayacağı senaryo üzerine kurulmuştur. İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine, kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu. Herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde Fatih Keleş, 'Evimde bir sürü şey var, ben ne yapacağım şimdi?' dedi. Tuncay Yılmaz, 'Benim evimde para var, ben ne yapacağım?' şeklinde konuştu. Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü, ben de dahil. Toplantının benim bulunduğum kısmı yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat sonra Turan Taşkın bana dönerek, 'Söyleyeceğin bir şey var mı? A.S. ve bir hocamız daha geliyorlar, bu işin başında onlar var, emin ellerdesiniz. Söyleyeceğin bir şey yoksa sen gidebilirsin.' dedi. Ben çıkmak üzereyken A.S. ve bahsettiği diğer profesör içeriye girdiler."