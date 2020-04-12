Etki Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Etkinin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında etki kelimesine karşılık eş anlamlısı olarak ‘tesir’ sözcüğü çıkmaktadır. Türkçe kurallarına uygun şekilde etki kelimesine karşılık şeklinde eş anlamlı sözcüğü kullanılabilir. Cümle içerisinde ya da tek başına yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden değerlendirmek mümkündür.

Etkinin Eş Anlamlısı

Etki kelimesinin eş anlamlısı ‘tesir’ olarak karşımıza çıkıyor. Her iki kelime de aynı anlamı üzerinde farklı amaçlara bağlı olarak değişik yerlerde değerlendirilebilir. Etki aynı zamanda pek çok değişik kelime üzerinden de tabir edilse dahi, tesir sözcüğü Türk Dil Kurumu'na uygundur.

Peki, etki kelimesinin anlamı nedir? Etki ‘bir nedenin sonucu meydana gelen olay’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlam üzerinden gündelik yaşam içerisinde en etki hem de tesir kelimesinin aynı anlam kapsamında kullanmak mümkün. Bir örnek vermek gerekirse;

‘’Etkisi çok büyüktür.’’

''Tesiri çok büyüktür.''