Etiyopya’dan sonra Mısır’a gidiyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır’a resmi bir ziyaret yapması, ikili ilişkilere ivme kazandırmıştı. Ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.

SİSİ’NİN ZİYARETİNE HAZIRLIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretinde mevkidaşı Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty’le Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılacak bu ilk YDSK toplantısının hazırlıklarını ele almaları bekleniyor. YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20’ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum da değerlendirilecek. Ayrıca enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkânları görüşülecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , başkent Addis Ababa’da Etiyopyalı mevkidaşı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

REFAH’I ZİYARET EDECEK

- Gazze’deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye yapılan insani yardımlar ile bölgede artan gerginlikler ziyaretin ana gündem maddelerinden olacak. Bununla birlikte Libya, Sudan ve Somali’deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Bakan Fidan’ın, El Ariş’i ve Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etmesi, Türkiye’den Gazze’ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı’nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor.