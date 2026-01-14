Etiyopya'da saldırıya uğradılar

Haberin Devamı

Etiyopya’ya turistik seyahat amacıyla giden doğal taş alanında faaliyet gösteren Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak ve 3 arkadaşı önceki gün sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta oldukları için saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Kurtulan Türk vatandaşlarının ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin dün sabah uçakla Addis Ababa’ya getirildiğini belirten Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran “İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul’da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKLI BİR HABER ALAMIYORUZ’

Silkar Madencilik Genel Müdürü Murat Türkoğlu saldırının detaylarına yönelik sağlıklı bir bilgi alamadıklarını ifade ederek, “Evet, ateş altında kaldıkları doğru ama tam olarak ne oldu, neden çatışma çıktı bilmiyoruz. Oradan sağlıklı bir haber alamıyoruz. Yarın (bugün) öğrenebileceğiz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Akbulak’un cenazesi yarın Şakirin Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.(AA)

‘BABACAN TAVRIYLA HATIRLAYACAĞIZ’

Şirketten yapılan açıklamada da “Azmiyle imkânsızı başaran, ‘Maden In Türkiye’ imzasını dünyanın en prestijli projelerine gururla atan bir lideri sonsuzluğa uğurluyoruz. Sayın Akbulak, bizlere sadece bir şirket değil; dürüstlük, kalite ve yenilikçilik üzerine kurulu sarsılmaz bir kurum kültürü miras bırakmıştır. Kendisini her zaman vizyoner kişiliği, sektöre kattığı değerler ve babacan tavrıyla, özlemle hatırlayacağız” denildi.

Akbulak, 1990’da Silkar Madencilik A.Ş’nin temellerini atmıştı. SilkarStone, çeşitli mermer ürün gamı ile mozaik, plaka ve fayans üretimi yapan, ürünlerini dünyada 35’ten fazla ülkeye ihraç eden doğal taş üreticisi olarak öne çıkarken; AKDO Intertrade ise ABD’de lüks karo ve doğal taş pazarında ‘AKDO’ markası altında 350’yi aşkın bayiye ürünler dağıtıyor.