Etiyopya'da hayatını kaybeden Türk iş insanlarının cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Etiyopya'ya turistik gezi amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve 2 arkadaşı 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşları ise başka bir araçta olmaları sebebiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilen Akbulak ve Güngör'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KALDIKLARI YERDEN BAŞKA BİR YERE İNTİKAL EDERKEN İKİ ARAÇLA ATEŞ ALTINDA KALIYORLAR'

Saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak'ın İş arkadaşı Murat Türkoğlu, "Kendisiyle beraber çalışıyoruz. Dört kişilik arkadaş grubu ile 8 Ocak 2026 Perşembe günü tamamen turistik bir seyahat için Omo Vadisi'ni görmek üzere yola çıktılar. Olay Pazartesi günü 12 Ocak günü meydana geldi. Kaldıkları yerden başka bir yere intikal ederken iki araçla bir ateş altında kalıyorlar. Birinci araç önden kurtulup gidiyor, ikinci araçta da Cengizhan Bey, Erdoğan Bey ve şoför maalesef orada ateş altında kalıp vefat ediyorlar. Daha sonra da bugün ancak büyükelçiliğin büyük yardımlarıyla buraya getirebildik. Güvenlik orada, getirmek için büyükelçilik güvenlik ile ilgili bayağı tedbirler aldı. Şu anda cenazeler Adli Tıp'a geldi. Diğer sağ kalan iki kişi de geldiler. Kendisi sektör mensuplarında bilinen bir insandır" dedi.

'BÜTÜN CAMİA TARAFINDAN SEVİLEN, İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR İNSANDIR'

Murat Türkoğlu, "Kendisi çok iyi bir patrondur, iyi bir insandır. Bütün camia tarafından sevilen, ileri görüşlü bir insandır. Maalesef, böyle elim bir kazada kendisini kaybettik, hiç olacak iş değil. Söylenecek bir söz yok, hem Cengizhan Bey için hem Erdoğan Bey için Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Etiyopya'da Omo Vadisi'ne yakın bir yerde, Jimma'ya yaklaşık 11 saatte araçla, büyükelçiliğin büyük çabasıyla döndüler" diye konuştu.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NDAN ALINDI

Hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör’ün cenazeleri ailesi ve iş arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Erdoğan Akbulak’ın cenazesi yarın öğlen Karacaahmet Şakirin Camii’nde Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Güngör'ün ise yarın öğlen Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Cuma günü Balıkesir Gönen'de aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.