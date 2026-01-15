Etiyopya’da fotosafari yapan 2 Türk işinsanı soygun kurbanı

Haberin Devamı

ŞIRKETLERI 35’ten fazla ülkeye ihracat yapan işinsanı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör’ün arkadaşlarıyla turistik seyahat amacıyla gittiği Etiyopya’da farklı yerel unsurların çatışmalarına denk geldiği ve hayatını kaybettiği belirtilmişti. Önceki gün Silkar Madencilik Genel Müdürü Murat Türkoğlu da Hürriyet’e yaptığı açıklamada bir çatışma olduğu bilgisini teyit etmiş; ancak çatışmanın neden çıktığını bilmediklerini, sağlıklı bilgi alamadıklarını söylemişti.

ÖNDEKİ ARAÇ KAÇABİLDİ

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran da olayla ilgili yaptığı açıklamada, dört Türk vatandaşının turistik amaçlı olarak iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta yer alan iki kişinin saldırıdan kaçabildiğini söyledi. Saldırıdan yara almadan kurtulan vatandaşlar durumu Büyükelçiliğe iletirken, olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

ŞOFÖR DİRENİNCE...

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre ise olayın farklı gruplar arasındaki bir çatışmadan değil, ‘soygun’dan kaynaklandığı ortaya çıktı. Buna göre, Akbulak, Güngör ve arkadaşları 2 araçla seyir halindeyken önleri yerel bir grup tarafından soygun amacıyla kesildi. Öndeki araç kaçabildi. Ancak şoförün direnmesi üzerine öldürüldüğü; Akbulak ile Güngör’ün de burada hayatını kaybettiği belirtildi. Akbulak ve Güngör’ün cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak; Akbulak bugün Karacaahmet Mezarlığı’na, Güngör ise yarın Balıkesir-Gönen-Armutlu’daki aile kabristanına defnedilecek.

Tarık Hotamışlıgil sosyal medyada, birlikte katıldıkları fotosafari turunda çekilen bu fotoğrafı paylaştı.1990 yılında Silkar Madencilik’in temellerini atan Erdoğan Akbulak ’ın şirketleri 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyordu. PALMET Enerji’nin kurucularından olan Cengizhan Güngör , aktif iş hayatını bıraktıktan sonra doğa fotoğrafçılığına yönelmişti.

ÖNDEKİ CİPTE OLAN HOTAMIŞLIGİL DEHŞETİ ANLATTI: ATEŞ ALTINDA KALDIK ONLAR KAÇAMADILAR

Haberin Devamı

Etiyopya gezisine Akbulak ve Güngör ile birlikte arkadaşları Tarık Hotamışlıgil de katılmıştı. O öndeki cipteydi, Akbulak ve Güngör ise hemen arkalarındaki araçtaydı. Hotamışlıgil, yaşananları sosyal medya hesabında anlattı: “Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan’la dolu dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya’ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik.

BİRAZ PARA İÇİN KIYDILAR

Hayat izin vermedi ne yazık ki. Yoğun ateş altında kaldık. Biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar.”

Haberin Devamı

TURİZMCİLER UYARDI: AFRİKA’DA SAFARİYE TEK ÇIKMAYIN

- İşinsanlarının trajik ölümü, Afrika ülkelerindeki safari turizminin ne kadar güvenli olduğu sorusunu gündeme getirdi. Peki, safari yapmayı düşünenler nelere dikkat etmeli? İşte turizmcilerin tavsiyeleri...

Konuştuğumuz turizmcilerin aktardığına göre, Güney Afrika’nın turiste alışık güvenli bölgeleri olduğu gibi güvenli olmayan bölgeleri de var. Turizmciler bu nedenle gitmek isteyenlere ‘eğer herhangi bir tur şirketiyle gitmeyecekseniz bölgeleri iyi araştırın’ tavsiyesinde bulunuyor. Bunun dışında Dışişleri Bakanlığı’nın ‘seyahat uyarıları’ bölümünün de takip edilmesi öneriliyor. Bölgeye gidilmeden önce sarı humma aşısı vurulması öneriliyor ancak zorunlu olmadığı belirtiliyor. Yaygın tavsiye ise safari turizmine bireysel değil, tur şirketleriyle gidilmesi yönünde. ‘Tur şirketlerinin ‘önlem almadan yola çıkmadıklarını’ söyleyen acenteler, güvenliği ise gidilen ülkedeki yerel acentalar aracılığıyla sağladıklarını anlattı.

Haberin Devamı

GÜVENLİĞİ YEREL ACENTE SAĞLIYOR

Etiyopya turları düzenleyen bir tur şirketi yetkilisinin aktardığına göre, saldırı olabilecek bölgelere kesinlikle gidilmiyor ve turistlere alışmış olan güvenli ve tedarikçilerin onay verdiği yerlere gezi düzenleniyor. “Etiyopya çok dikkat edilmesi geren bir bölge, bu yüzden güvenliği sağlayarak yola çıkıyoruz” diyen tur yetkilisi, “Bireysel seyahat yerine, acentelerle birlikte seyahat edilmesini tavsiye ediyoruz. Tüm güvenliği yerel acente sağlıyor. Sağlık prosedürleri gereğince de son 6 ay-1 yıl öncesinde sarı humma tehlikesi bulunan ülkelerde bulunulmamış olması şartı aranıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Başka bir acente yetkili ise her yıl eylül ayında bir kez tur düzenlediklerini ve bu zamana kadar güvenlik anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Genelde turun 15 kişi ile düzenlendiğini belirten yetkili, bölgedeki yerel bir firma ile çalıştıklarını ve kontrolün yerel firmada olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN UYARILARINA BAKIN

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise şirket olarak Etiyopya turları düzenlemediklerini söylüyor. “Ancak, tur düzenlediğimiz diğer bölgelerde yerel tur operatörlerine ‘tüm güvenliğin sağlandığı bölgelere tur yapmamız gerektiğini’ iletiyoruz” diyen Onaran, “Güney Afrika’nın birçok bölgesi güvenli ama güvenli olmayan bölgeleri de var. Misafirlerimize ‘şu bölgeleye gitmeyin, oralar güvenli değil’ şeklinde uyarıda bulunuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın ‘seyahat uyarıları’ bölümünün takip edilmesi gerektiğinin de altını çizen Onaran, bu uyarıları tur operatörlerinin sürekli takip etmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Bu uyarıların bazıları güncel olmayabiliyor ve biz yerel tur operatörümüzden her zaman teyit alıyoruz” bilgisini verdi.

ETİYOPYA EN RİSKLİ ROTA

TÜRKİYE’de Etiyopya’ya tur düzenleyen şirket sayısı oldukça az. Büyük tur şirketleri Afrika bölgesine tur düzenliyor ancak bu turların programlarında Etiyopya yer almıyor. Konuştuğumuz turizmciler, ‘Etiyopya’nın zor bir destinasyon olduğunu’; bu nedenle de rağbet gören bir ülke olmadığını aktardı. Etiyopya’ya tur düzenleyen acenteler de bu turların çok sık düzenlenmediğini; yılda bir ya da iki kez, 10-15 kişinin katılımıyla düzenlendiği bilgisini verdi. Tur fiyatları ise ortalama kişi başı 3 bin ila 5 bin 500 dolar aralığında değişiyor.