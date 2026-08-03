Etimesgut’ta Beşikçioğlu’na ‘Behzat Ç.’ sorusu

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beşikçioğlu’nun sorgusu tutanağa göre dün sabah 03.20’de başladı ve 07.35’de tamamlandı. Beşikçioğlu’na “rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. Beşikçioğlu, 207 sayfalık ifadesinde aylık gelirini 2.5 milyon lira olarak beyan etti. Geçimini belediye başkanı maaşı, Tatbikat Sahnesi’nden bilet geliri, oyunculuk faaliyetleri ve teliflerden sağladığını anlattı.

‘DİZİNİN TANITIMI YAPILDI MI’

Müşteki Bilge Sultan O.’nun savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, “Etimesgut Belediye Başkanı’nın Behzat Ç. isimli dizide oynadığı herkes tarafından bilinmektedir. Başta dizinin özel gösterimi ve tanıtımı için Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi ile kendi ticari kazanç sağladığı, oyunculuk yaptığı dizi çekim ve tanıtımlarında belediyeye ait imkân ve tesislerinin kullanılıp kullanılmadığının, bir kamu görevlisi olarak mesaisini Etimesgut’ta geçirip geçirmediğinin araştırılması gerekmektedir” şeklindeki beyanı soruldu. Beşikçioğlu bu soruya, “Beyanlarda suç içeriği yoktur. Ayrıca bahse konu çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur” yanıtını verdi.

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ADRES TAŞIMASI

MASAK raporunda Belediye Meclis üyesi Ozan Yiğit’in evine ait kira, depozito bedellerinin Beşikçioğlu tarafından ödendiğine ilişkin tespitle ilgili olarak Beşikçioğlu, “Belediye başkan adayı olabilmem için Etimesgut’ta ikamet etmem gerektiğinden kaynaklı adres alma işlemi için Ozan Yiğit’in ikametine adresimi aldırmıştım. Bahse konu ödemelerin benim adıma yatırılmış gibi görünme sebebi budur” dedi.

KRİTİK SORULAR

- Beşikçioğlu’na sorguda, Sayıştay Başkanlığı’nın bazı belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin hazırladığı rapor, CİMER’e yapılan ihbarlar, Ankara Başsavcılığı’na verilen şikâyet dilekçeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski belediye çalışanı Serkan Kozan’ın ifadeleri soruldu. Beşikçioğlu özetle, “Serkan Kozan’ın belediyemiz yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiği ve ücretleri zimmetine geçirdiği tespit edildiği için görevinden uzaklaştırılmasına olur vermiş bulunmaktayım. Şahıs hakkında suç duyurusu ve açığa alma işlemi sonrasında düşmanlık gütmesinden kaynaklı hakkımda beyanlar vermiştir” dedi.

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- SAYIŞTAY RAPORU: Sayıştay’ın engelli, bakıma muhtaç, hasta ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için evde bakım malzemeleri alınmasında usulsüzler tespit ettiği yönündeki raporuna ilişkin olarak Beşikçikoğlu, “Bahse konu hususlar hakkında rapor tanzim edildikten sonra haberim oldu. Bu nedenle belediyenin iç denetim ve teftiş mekanizmasını devreye sokmam mümkün olmamıştır. Keza böyle bir olaydan haberim olsa kendim iç denetim ve teftiş birimini devreye sokmak suretiyle gereğini yapardım” yanıtını verdi.

- ‘4 MİLYON TL RÜŞVET’ İDDİASI: Bir inşaat şirketi sahibi müşteki Fethi K‘nin Beşikçioğlu’nun kendisinden 4 milyon TL rüşvet istediği ve “İş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin” iddiasına ilişkin olarak da Beşikçioğlu, “Şahsın beyanı tamamen asılsızdır. Başkan olmasını desteklemediğim için bana karşı tavır alarak hakkımda ve diğer şahıslar hakkında asılsız iddialarda bulunmuştur” dedi.

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BEŞİKÇİOĞLU’NA TUTUKLAMA TALEBİ

- Erdal Beşikçioğlu ifadesini, “Sayıştay raporlarında suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikler Serkan Kozan’ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve savcılık makamı incelemeler yapmış şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlamada yöneltmemişlerdir. Suçlamalar soyut, suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir” sözleriyle bitirdi.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 55 şüpheliden aralarında Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.