Etimesgut’a operasyon... ‘Behzat Amir’ gözaltında

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Savcılık talimatıyla Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyonlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 42’si belediye görevlisi olmak üzere 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belediye binasında arama yapıldı. Birçok dijital materyallere el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere ait 56 ikamet, 15 işyeri ve 41 araçta da arama yapılırken, bazı malvarlıklarına el koyulduğu öğrenildi.

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İÇİŞLERİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu toplam 55 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi” denildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise şunlar yer aldı:

“Etimesgut Belediyesi’nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında olduğu 42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.”

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CHP’DEN TEPKİ: İKTİDAR BU OPERASYONLARA SON VERMELİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyona ilişkin “İktidar, sadece CHP’li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir” dedi. CHP’de aynı zamanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Sarı, Etimesgut Belediyesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkındaki gözaltı kararı ve operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. Bu sabah Etimesgut Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikcioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu. İktidar, sadece CHP’li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. Tutuklu yargılama bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır.”