Etimesgut soruşturması... Beşikçioğlu tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’nce yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘zimmet’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler dün Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık 44’ü için tutuklama talebinde bulundu.

40 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

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Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 40 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerin hâkimlik sorgularında daha önce verdikleri ifadeleri tekrarlayıp haklarındaki suçlamaları reddettikleri öğrenildi. ◊