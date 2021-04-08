Etimesgut Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Etimesgut'un ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir yerden bir yere bir şey gönderirken O yerin adresini kısaca ifade etmeye yarayan koddur Türkiye'de posta kodları 5 haneli rakamlar ile oluşmaktadır Etimesgut da Türkiye'de bulunan ilçelerden birisidir buranın da kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Etimesgut ilçesi Ankara iline bağlı bulunan bir ilçedir.
Etimesgut Posta Kodu Kaçtır?
Türkiye'nin iç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Ankara ilinin birçok ilçesi bulunmaktadır bu ilçelerden biri de Etimesgut ilçesidir Etimesgut ilçesi Ankara'nın en çok rağbet gören ilkelerindendir aynı zamanda Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olması bu ilin ilçelerine daha çok önem verilmesini sağlamaktadır. Etimesgut ilçesinin posta kodu 5 haneli ve sıfır rakamından başlamaktadır Etimesgut ilçesinin posta kodu noktadır
Ankara'nın İlçesi Etimesgut'un ve Mahallelerinin Posta Kodları
Etimesgut ilçesinin 5 haneli bir posta kodu sahip olduğunu belirttik aynı zamanda bu ilçenin mahallelerinin de kendini özel 5 haneli posta kodları bulunmaktadır. Bu ilçelerin ve mahallelerin 5 haneli posta koduna sahip olmalarının sebebi Türkiye'de bulunmalarıdır. Etimesgut ilçesinin mahallelerinin posta kodları:
30 Ağustos Mahallesi: 06794
Ahi Mesut Mahallesi: 06794
Elvan Mahallesi: 06794
Kazım Karabekir Mahallesi: 06794
Piyade Mahallesi: 06794
Süvari Mahallesi: 06794
Bahçekapı Mahallesi: 06797
Ayyıldız Mahallesi: 06796
Atakent Mahallesi: 06796
Etiler Mahallesi: 06796
Oğuzlar Mahallesi: 06796
Topçu Mahallesi: 06796
Yeşilova Mahallesi: 06796
Fevziye Mahallesi: 06815
Şehitali Mahallesi: 06815
Aşağıyurtçu Mahallesi: 06815
Güzelkent Mahallesi: 06827
Yavuz Selim Mahallesi: 06827
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