Etimesgut Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Etimesgut'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Etimesgut ilçesi Ankara iline bağlı bulunan bir ilçedir.

Etimesgut Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin iç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Ankara ilinin birçok ilçesi bulunmaktadır bu ilçelerden biri de Etimesgut ilçesidir Etimesgut ilçesi Ankara'nın en çok rağbet gören ilkelerindendir aynı zamanda Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olması bu ilin ilçelerine daha çok önem verilmesini sağlamaktadır. Etimesgut ilçesinin posta kodu 5 haneli ve sıfır rakamından başlamaktadır Etimesgut ilçesinin posta kodu noktadır

Ankara'nın İlçesi Etimesgut'un ve Mahallelerinin Posta Kodları

Etimesgut ilçesinin 5 haneli bir posta kodu sahip olduğunu belirttik aynı zamanda bu ilçenin mahallelerinin de kendini özel 5 haneli posta kodları bulunmaktadır. Bu ilçelerin ve mahallelerin 5 haneli posta koduna sahip olmalarının sebebi Türkiye'de bulunmalarıdır. Etimesgut ilçesinin mahallelerinin posta kodları:

30 Ağustos Mahallesi: 06794

Ahi Mesut Mahallesi: 06794

Elvan Mahallesi: 06794

Kazım Karabekir Mahallesi: 06794

Piyade Mahallesi: 06794

Süvari Mahallesi: 06794

Bahçekapı Mahallesi: 06797

Ayyıldız Mahallesi: 06796

Atakent Mahallesi: 06796

Etiler Mahallesi: 06796

Oğuzlar Mahallesi: 06796

Topçu Mahallesi: 06796

Yeşilova Mahallesi: 06796

Fevziye Mahallesi: 06815

Şehitali Mahallesi: 06815

Aşağıyurtçu Mahallesi: 06815

Güzelkent Mahallesi: 06827

Yavuz Selim Mahallesi: 06827

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