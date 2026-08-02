Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye BaşkanıErdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına hakkında kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.