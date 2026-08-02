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Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Etimesgut Yolsuzluk Soruşturması#Erdal Beşikçioğlu#Ankara Adliyesi
Etimesgut Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 11:50

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına hakkında kararı verildi.

Etimesgut Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Etimesgut Yolsuzluk Soruşturması#Erdal Beşikçioğlu#Ankara Adliyesi

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