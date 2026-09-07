Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması

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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
"İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM" SAVUNMASI
Öte yandan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı savunmada "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" demişti.