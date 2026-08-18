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'Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı' | Etiler'deki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Etiler#İstanbul#Taksici
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 12:25

Etiler'de 600 liralık yol ücretini vermeyip taksici ile tartışan kadınların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Taksici Ahmet Güneş, o anları anlattı. Güneş, Video kaydına başlayınca 'Biz sarhoşuz bizi affet elindeki videoyu sil' dediler. "Tatlı bir dille özür dilemeye başladılar. Diğer bayan çenemden tutup benimle konuşmaya çalıştı. Şoför kapımın tarafındaki bayan da beni öpmeye çalıştı. Deport edilmeleri için elimden geleni yapacağım." dedi.

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Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme’deki bir eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler’e doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler’e ulaştığında taksimetre 600 lira yazdı. İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi.

Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı | Etilerdeki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

600 LİRAYI ÖDEMEK İSTEMEDİLER

600 lirayı isteyen şoförle kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde iddiaya göre şoförün üzerine yürümesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksici polisi aradı. Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonu kamerasını açarak kayıt almaya başladı. 3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı.

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Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı | Etilerdeki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

'DOLANDIRDIĞIMI SÖYLEDİLER'

Ahmet Güneş, "Ortaköy’de bulunan gece kulübünde 3 yabancı uyruklu kadın müşteriyi aracıma aldım. Etiler istikametine gitmek istediklerini belirttiler. Ben de taksimetremi açıp Etiler güzergahına doğru yola çıktım. Yolculuk esnasında kendi aralarında sözlü tartışmaya girdiler. Birbirlerine Arapça küfürler yağdırdılar. Belli bir süre tartışma yaşandıktan sonra olay bana döndü. Onları farklı bir yerden götürdüğümü, dolandırmaya çalıştığımı söylediler. Ben de sakin bir dille onları en yakın güzergahta ve hızlı bir şekilde bırakma çabasında olduğumu söyledim; çünkü hararetli bir tartışma vardı. Benim de amacım onları bir an önce bırakmaktı. Hanımefendiler ısrarla yüksek sesle bağırarak onları dolandırdığımı söylüyorlardı. Ben de baktım ki olay büyüyecek, bir olay yaşanacak; aracımı müsait bir yere çektim. Araçtan inmelerini talep ettim. Herhangi bir ücret ödemelerini istemedim. Israrla, 'Hayır, biz araçtan inmeyeceğiz. Polis gelecek' dediler. Ben de onları kırmayıp 112'yi arayarak polis talep ettim" dedi.

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Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı | Etilerdeki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

KENDİ ARALARINDA 'TACİZ ETTİ' DİYELİM DEDİLER

Güneş, "Ben polislerle görüşürken bayanlar kendi aralarında taciz ettiğimi öne sürdüler. Benim de Arapçam akıcı, Arapça biliyorum. Ben bunu duyunca telaşlandım, panik yaptım. Polislerin acil gelmelerini talep ettim. Telefonumu kapattıktan kameramı açtım, kayıt almaya başladım. O esnada bayanlar kayıt almaya başladığımı görünce üzerime doğru geldiler. Elimdeki telefonu almaya çalıştılar ve beni itip düşürmeye çalıştılar. Daha sonra 6 dakikalık bir video kaydım oldu. Video kapanınca ben de hızlı bir şekilde koşarak gittim arabamın kapısını kapatıp arabayı alarak onlara doğru geldim tekrar aşağıya gittim. Arabayı yanaştırdığım esnada bayanlar telefonun kapandığını görünce hızlı bir şekilde bana doğru yöneldiler. Geldiler biri sağ koltuğa oturdu biri arkaya oturdu. Diğer bayan da şoför kapımı açtı ve benim aşağı inmemi engelledi" ifadelerini kullandı.

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Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı | Etilerdeki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

'"BİZİ AFFET" DİYEREK ÖPMEYE ÇALIŞTI, ŞİKAYETÇİYİM'

Güneş, "Tatlı bir dille özür dilemeye başladılar. 'Biz sarhoşuz. Bizi affet, elindeki videoyu sil' gibi cümleler kullanmaya başladılar. Ben de kesinlikle silmeyeceğimi ve polislerin gelmesini bekleyeceğimizi söyledim. Elimdeki kayıtları göstereceğimi belirttim.. Diğer bayan çenemden tutup benimle konuşmaya çalıştı. Şoför kapımın tarafındaki bayan da beni öpmeye çalıştı. Hepsi araç içi kameramda mevcut. Ben bu araç kamerasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyorum. Umarım inşallah en yakın zamanda video kayıtlarını çıkartıp gereken birimlere ulaştıracağım. Ben bu bayanlardan şikayetçiyim. Deport olmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. 

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Biri çenemden tuttu, biri öpmeye çalıştı | Etilerdeki üç kadın gündem olmuştu... Genç adam olup biteni anlattı

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#Etiler#İstanbul#Taksici

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