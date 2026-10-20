Etiler'de restoran alev alev yandı

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Yangın, saat 03.40 sıralarında Etiler Nisbetiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Batuhan Ö.'nün sahibi olduğu tantuni yapılan bir restoranda gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Restorandan alevler yükselirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.