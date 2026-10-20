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Etiler'de restoran alev alev yandı

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#Etiler#Restoran Yangını#Gaz Kaçağı
Etilerde restoran alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 19:23

Etiler'de bir restoranda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 03.40 sıralarında Etiler Nisbetiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Batuhan Ö.'nün sahibi olduğu tantuni yapılan bir restoranda gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Restorandan alevler yükselirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Etilerde restoran alev alev yandı

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#Etiler#Restoran Yangını#Gaz Kaçağı

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