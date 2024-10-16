Beşiktaş'ta lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdür yardımcısına silah çekti! Gözaltına alındı

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Olay, saat 14.30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir baskı gördüğünü öne süren Bilişim Öğretmeni Serdar A. (34), okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi. Öğretmen okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI DIŞARIDA PATLADI

Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptı. O sırada silah ateş aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.

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HEDEFİNDE OKUL MÜDÜRÜ VARMIŞ

Öte yandan öğretmen Serdar A.'nın asıl hedefinin okul müdürümü saldırmak olduğu ancak okul müdürünün kızının ameliyatı için okula gelmediği iddia edildi. Gözaltına alınan öğretmenle ilgili işlemler sürüyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen

silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

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Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı planlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."