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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 19:15 | Son Güncelleme:

Etiler'de kaybolmuştu! Annesi kaçırıldığını iddia etti

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Etiler’de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi’nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler’deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 3 buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi’nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30’dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah’ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuştu.

Etilerde kaybolmuştu Annesi kaçırıldığını iddia etti

"AHIM SİZİ TUTACAK"

Kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilere seslenen anne Maryam Ahadi, Ben bir anneyim. İnanın ki benim ahım sizi tutacak. Hemen kızımı bırakın. Zaten emniyet onların peşinde ve bulacaklar onları. Cezalarını çekecekler." ifadelerini kullandı.

Farsça olarak kızına seslenen Maryam Ahadi, Canım kızım seni çok seviyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Ne yapmak istediğini çok iyi bilirsin. Eminim yakında seni bulacağız ve sağlıklı bir şekilde yanıma geleceksin" dedi.

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