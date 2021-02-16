Etiler'de esrarengiz olay! Kaçırıldığı iddia edilen Marjan Ahadi yaşadıklarını anlattı

İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler’deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 3 buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi’nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30’dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah’ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuşmuştu.

CANLI YAYINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 30 yaşındaki İranlı Marjan Ahadi ve annesi konuk oldu.

Etiler’den 5 gün önce kaybolan ve annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia ettiği İranlı Marjan Ahadi, başına gelen ilginç olayı canlı yayında anlattı.

Yolda yürürken bayıltıldığını iddia eden Marjan Ahadi, "Biri beni arkadam tuttu. 'Sakin ol bir şey olmayacak' dedi. Daha sonra bana bir şey koklattılar. Kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde sokakta otuyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi çok güçsüz hissediyordum" ifadalerini kullandı.