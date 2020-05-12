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Alper KORKMAZ,İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Etiler'de dehşet anları! Hem kurşunladı hem de görüntü çekti

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Etiler'de dehşet anları! Hem kurşunladı hem de görüntü çekti
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İstanbul, Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. Fatih S. (30) ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti.

Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı.

Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti.

Ünlülerin gittiği güzellik merkezine böyle saldırdılar
daha fazla video için
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