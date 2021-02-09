Etil alkol kaçakçılarının 'etiket' oyunu: 3 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde bulunan iki adreste litrelerce etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından cumartesi günü 4330 Sokak ve 4273 Sokak'ta bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 12 bin litre etil alkol ele ile etil alkol dolu bidonların üzerine yapıştırıldığı belirlenen binlerce mazot çözeltisi etiketi ele geçirildi. Operasyonda, A.G. (27), D.K. (26) ve M.G. (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.