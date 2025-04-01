Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı.



Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan’ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, uzun yıllardır mesai arkadaşımız Mustafa Kayhan bey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tarım sektörümüze önemli katkıları olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bayram dönüşü trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım."