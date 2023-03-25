Et ve BalÄ±k K. tabelasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±: VatandaÅŸlar tepki gÃ¶sterdi

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Sultangazi'de bulunan 'Et ve BalÄ±k K." isimli iÅŸletmenin, kÄ±rmÄ±zÄ± renkli dÃ¼kkan tasarÄ±mÄ± ile tabela ve logosu, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gelenler tarafÄ±ndan Et ve SÃ¼t Kurumu'na ait maÄŸazalara benzetildi. KasabÄ±n bir navigasyon uygulamasÄ±nda da, 'Et ve SÃ¼t Kurumu maÄŸazasÄ±' olarak iÅŸaretlendiÄŸi iddia edildi. MÃ¼ÅŸteriler kasaptaki fiyatlarÄ±n 'Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan farklÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce, tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ÅŸletme sahibi, son dÃ¶nemde benzer tartÄ±ÅŸmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek; yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸletme isminin lisanslÄ± olduÄŸunu iddia etti.

"ET VE SÃœT KURUMU'YLA KARIÅžTIRIYORLAR BÄ°Z DE Ã‡OK ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°Z"

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Ä°ÅŸletmenin MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Merve BÃ¼lbÃ¼l, "Et fiyatlarÄ±yla ilgili son aÃ§Ä±klananlardan sonra biz de bayaÄŸÄ± bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Ä°nsanlar burayÄ± Et ve SÃ¼t Kurumu ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Geliyorlar, elimizden geldiÄŸince onlara aÃ§Ä±klama yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BurasÄ± 8-9 yÄ±llÄ±k, Ã¶zel ÅŸahsa ait bir iÅŸletme. Biz kendi Ã¼retimimizi yapÄ±yoruz ve kendi Ã¼retimimizi satÄ±yoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamÄ±z yok. MÃ¼ÅŸterilerimiz buraya geldiklerinde, bize sorulduÄŸu takdirde de aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± sÃ¼rekli yapÄ±yoruz. Bu konu Ã§ok gerginliÄŸe neden oluyor. AslÄ±nda, biz de Ã§ok ÅŸikayetÃ§iyiz durumdan. Devletle, iÅŸletme anlamÄ±nda hiÃ§bir ilgimiz yok. SattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nÃ¼n de aynÄ± ÅŸekilde devletin getirdiÄŸi ya da getireceÄŸi herhangi bir etle Ã¼rÃ¼nle bir ilgisi yok. Biz Kendi Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ satÄ±yoruz. BuranÄ±n ismi 'Et ve BalÄ±k K.' olarak geÃ§iyor zaten. Ä°smin aslÄ±, 'Et ve BalÄ±k Kasap'. 'Et ve BalÄ±k Kurumu' olarak geÃ§miyor. TabelamÄ±zda da 'kurum' yazmÄ±yor zaten. Yasal olarak da iÅŸletmemizde her ÅŸey devletin kontrolÃ¼ altÄ±nda geliÅŸiyor. 8-9 yÄ±ldÄ±r da bÃ¶yle" dedi.

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"BELGELERÄ° GÃ–STERÄ°YORUZ HER ÅžEY YASAL"

BÃ¶lgedeki zabÄ±ta ve ilgili kurumlara kimi zamanlar mÃ¼ÅŸterilerden ÅŸikayet olduÄŸunu belirten Merve BÃ¼lbÃ¼l, "ZabÄ±tayla sorun yaÅŸamÄ±yoruz. Onlar da geliyorlar, iÃ§eri giriyorlar, durumu soruyorlar. Biz zaten her ÅŸeyi gÃ¶steriyoruz. TÃ¼m Ã¶demelerimizle ilgili belgelerden tutun, iÅŸletmenin gÃ¶stermesi gereken tÃ¼m yasal belgeleri gÃ¶steriyoruz. SonrasÄ±nda da gidiyorlar. OnlarÄ±n da yapacaklarÄ± herhangi bir ÅŸey yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ÅŸey yasal" diye konuÅŸtu.

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"YILLARDIR ET VE SÃœT KURUMU MAÄžAZASI OLARAK BÄ°LÄ°YORUZ"

AlÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in geldiÄŸini belirterek, "Biz burayÄ± yÄ±llardÄ±r Et ve SÃ¼t Kurumu diye biliyoruz" ifadesini kullanan Engin Ceylan, 'TabelasÄ± da kurumu Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi falan da yazÄ±yor. 140-150 liraya et alÄ±rÄ±z diye geliyoruz, iÃ§eride fiyatlar 300 lira civarÄ±. AnlamadÄ±k bu iÅŸten. Åžimdi ben de buranÄ±n Ã¶zel bir iÅŸletme olduÄŸunu yeni Ã¶ÄŸrendim, bu nasÄ±l oluyor? Ben anlamadÄ±m bu iÅŸi. Millet buraya kuruma baÄŸlÄ± sanarak geliyor. Sonra da, iÃ§eride ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸruyor. Millet burayÄ± yÄ±llardÄ±r 'Et ve SÃ¼t Kurumu' maÄŸazasÄ± sanÄ±yor" dedi.

UYGULAMAYA ET VE SÃœT KURUMU YAZDIM BURAYI GÃ–STERDÄ°

Navigasyon uygulamasÄ±yla kasaba geldiÄŸini belirten bir mÃ¼ÅŸteri ise ,"Az Ã¶nce konum olarak girdik. 'Et ve BalÄ±k Kurumu' yazdÄ±k bizi buraya getirdi. Buradaki arkadaÅŸlardan Ã¶ÄŸrendik, Ã¶zel bir yermiÅŸ. Hani, fiyatlarla da arasÄ±nda iki katÄ± fark oynuyor. Biz de ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. Devlet acaba neden zam yapsÄ±n ki dÄ±ÅŸarÄ±ya gÃ¶re dedik? Sonradan Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olduk" ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°ÅžLETMEDE YAÅžANAN TARTIÅžMA CEP TELEFONU KAMERASI GÃ–RÃœNTÃœSÃœNE YANSIDI

MÃ¼ÅŸterilerle, iÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma ise o an dÃ¼kkanda bulunan bir kiÅŸinin cep telefonu kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, isim ve tasarÄ±m benzerliÄŸinden kaynaklanan durumu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ã–te yandan, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Et ve SÃ¼t Kurumu'na ait maÄŸazalarda da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gÃ¼ncel satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, kÄ±ymanÄ±n kilogram fiyatÄ± 119 TL kuÅŸbaÅŸÄ±nÄ±n fiyatÄ± ise 129 TL olarak belirlenmiÅŸti.