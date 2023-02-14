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‘Eşyalı ev’ ilanıyla vurgun

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#Eşyalı Ev#İlan#Vurgun
‘Eşyalı ev’ ilanıyla vurgun
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Bölgede yardımları depolarına indirten, dükkânları yağmalayan, TIR’ların önünü kesenlerin ardından şimdi de internet üzerinden ev ilanlarıyla göç etmek zorunda kalan depremzedeler dolandırılmaya başlandı. Dolandırıcılar, kapora alıp ortadan kayboluyor.

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Depremzedeler emlakçılara komisyon ödememek için öncelikle sahibinden ilanlarında, eşyalı kiralık evleri tercih ediyorlar. Ancak bazı kötü niyetliler sitelere sahte kiralık ev fotoğrafları yükleyip ilan veriyor. Piyasa değerinden ilan veren kişiler, örneğin 7 bin liralık eşyalı kiralık evi, sohbet sırasında depremzede olduğunu öğrenip 5 bin 500 liraya indiriyor. Ardından IBAN numarası, ad - soyad vererek kapora istiyor. Depremzede, bin lira kapora gönderiyor. Ancak bir daha telefonlar açılmıyor. Malatya’da felakete yakalanıp 7 kişi yola çıkan ailesi için ev arayan bir depremzede, yaşadıklarını şöyle anlattı:

BİR İLAN BULUP ARADIM

“Bir ilan buldum, telefon açtım. Depremzede olduğumu söyledim, çok üzüldüğünü söyledi. ‘Kirada yardımcı olur musunuz?’ diye sorduğum da yanında eşi olduğunu söylediği kişiyle konuşup bana döndü ve ‘Hayırlı olsun, 5 bine bırakıyoruz’ dedi. Bana IBAN numarası verdi ve kapora göndermemi söyledi. Ben de gönderdim ancak bir daha telefon açılmadı. Gün boyu aramamız devam etti ama telefon açılmadı ve biz dolandırıldığımızı anladık.”

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FAHİŞ FİYATA ÇORBA CEZASI: 1.8 MİLYON TL

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satıldığı belirlenen Adana’daki dinlenme tesisine yönelik 1 milyon 860 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğü’müzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir” denildi.

 

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#Eşyalı Ev#İlan#Vurgun

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