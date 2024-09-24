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Eşyalarını almaya gitti eşini boğarak öldürdü

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#Manisa#Selda Eller#Gökhan Eller
Eşyalarını almaya gitti eşini boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Selda Eller (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) tarafından boğularak öldürüldü.

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Manisa’nın Yunusemre Güzelyurt Mahallesi’nde yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi’nde zabıta olarak işe başlayan Gökhan Eller (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, Gökhan Eeller’i telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Dün 18.30 sıralarında eve giden koca, eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Gökhan Eller, eşi Selda Eller’i boğarak öldürdü. Gökhan Eller olayın karakola giderek teslim oldu. Eve giden ekipler Selda Eller’in cansız bedenini buldu. Gökhan Eller, ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.  

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#Manisa#Selda Eller#Gökhan Eller

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