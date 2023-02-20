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Eşya taşımaya düzen getirildi

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#Eşya Taşıma#Deprem Bölgesi#İçişleri Bakanlığı
Eşya taşımaya düzen getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Depremzedelerin eşyalarını tahliye etmelerine yönelik kurallar belirlendi. Yayımlanan genelgeye göre yıkık ve acil yıktırılacak binalara girilmesine müsaade edilmeyecek. Diğer binaların da hasar durumuna göre yarım saat ile 2 saat arasında girilmesine izin verilecek. Evdeki sabit eşyalar taşınamayacak.

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İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının, deprem bölgelerinde ‘yıkık’, ‘acil yıktırılacak’ ve ‘ağır hasarlı’ yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi veya girilmemesi kurallarını içeren genelge, AFAD Başkanlığı’nca yayımlandı. Genelgeye göre, afet gören alanlarda ‘yıkık’ ve ‘acil yıktırılacak yapı’ niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması yasaklandı. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek. Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak. Uzman raporunda ‘girilemez’ şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.

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EN FAZLA 4 KİŞİ GİREBİLECEK

Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak) alımına müsaade edilecek. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet yasaklandı. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı, pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı gibi eşyaların sökülmesi ve alınması yasaklandı.

POLİS-JANDARMA GÖZETİMİNDE

Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek, belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu olacak. Tahliye sırasında artçı sarsıntı gibi olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlar için ayrıca eşya yardımı yapılacak.

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#Eşya Taşıma#Deprem Bölgesi#İçişleri Bakanlığı

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