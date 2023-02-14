Eşya arayışı

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Gaziantep Islahiye’deki tüm binaların yıkıldığı merkez caddede dolaşırken 35 yaşındaki öğretmen Murat Korkmaz’a rastlıyoruz. İlçedeki ilkokulda matematik öğretmeni olan Korkmaz ve ailesi ağır hasarlı binadan yara almadan çıkabilmiş. Ailesini Sivas’a bıraktıkran sonra eşyalarını kurtarabilme umuduyla yanına iki akrabasını da alarak geri dönmüş. Hemen yanında bir kadın, kendisi için binadan eşyasını çıkarabilecek birini bulmaya çalışıyor. Deprem günü ilçede ne yaşandığını sorduğumuz Korkmaz, “Kıyamet filmlerinden bir sahne gibiydi” diyor. İlk iki gün kimsenin yardıma gelmediğini söyleyen Korkmaz, “Küçük bebeğimle arabada yattık. Benim gibi bebeği olanlar mama ve bez için markete girdi. Yağma değildi, mama ve bezden başka şeye dokunmadık” dedi. Matematik öğretmeni çok sayıda öğrencisini de kaybetmiş.

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‘SON SAAT’ YOK

İlçede bulunduğumuz sürede enkazdan canlı kurtarılana rastlamıyoruz. İlçeden duyduğumuz son “mucize” haberi, biz henüz İstanbul Havalimanı’ndayken, 170’nci saatte geldi. Konuştuğumuz kurtarma görevlileri artık umut kalmadığını, sadece cansız beden çıkardıklarını söylüyor. Ancak bu işlem de kepçeyle değil, yine büyük dikkatle yürütülüyor. Ekipler her şeye rağmen önlerinde bir ‘son saat’ olmadığını, her enkazda umudun olduğunu, son ana kadar çalışmayı titizlikle sürdüreceklerini söylüyor.

İslahiye’de geniş aileler, uzak akrabalar birbirlerine yakın yaşıyor. Bu da herkesin çok fazla kaybı olması demek.

39 YAKININI KAYBETTİ

Normalde Gaziantep merkezde yaşayan, ancak okullar tatil olduğu için küçük çocuklarıyla ilçedeki evinde kalan Şükrü Şentürk’ün tek katlı evi ağır hasar almış. Kolu kırık halde kendini kurtaran Şentürk, 39 tanıdığını kaybetmiş. Konuştuğumuz başkaları da benzer sayılar telaffuz ediyor. İldeki sanayi sitesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Şentürk, enkaz altındaki 5 yakınının durumunu takip etmek için ilçedeydi. Deprem sonrası ekiplerin bölgeye üçüncü günde ulaştığını anlatan Şentürk, “Yıkamadan, kefene sarmadan gömdük” diyor yakınları için. Ekipler canlı kurtulma ihtimali olanlara öncelik verdiği için, yerini bildikleri yakınlarının cenazelerini kendileri çıkarmışlar.

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ATM’LERDE PARA YOK

Gaziantep merkezdeki Karşıyaka Mahallesi’nde bankalar sokağındayız. Para çekebilmek için gezdiğimiz beşinci ATM’de bu mümkün oluyor. Özel bankaların ATM’lerinde para yok. Bu arada yeni kimlik sahibi depremzedelerin kimlikleri çıkarılmaya başlandı. Civar şehirlere seyahat edebilenler, parmak izleri kayıtlı olduğu için hızla kimliklerini alabiliyor.