5.6'lık depremde enkazdan çıkarılmışlardı... Baba ve kızı kâbus dolu anları CNN Türk'e anlattı

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Ağır hasarlı binadan eşya çıkarırken enkaz altında kalan Aziz Deliktaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

20 gündür köydeydik. Komşular, "Herkes eşyalarını aldı, sen neden almıyorsun?" dedi. Biz de geldik, binaya çıktık. Eşim de aşağıda bekliyordu. 2 poşet aşağıya bıraktıktan 14-15 dakika sonra bu sarsıntı meydana geldi. Duvarlar sökülmeye başladı. Banyonun mesafesi az diye oraya kaçtık. Banyoda dolap vardı. Dolapla beraber yere yattık. Son hatırladığım oydu. Arkadaşların sesi geliyordu. "Neredesiniz?" diyorlardı, "4. kattayız, banyodayız" diyordum ama sesimiz oraya gitmiyordu. Kızım yan yatıp onun ellerini görünce hiltiyi çektiler.

"ALLAH DUAMI KABUL ETTİ"

Herkes yardım etti. Asker de AFAD da yardım etti. Allah devletimize zeval vermesin. Deprem olan ilde kimse "Benim evim yenidir, sağlamdır" deyip evinize eşya almaya girmeyin. 20 gündür köydeyim 15 dakikada yakalandım. En önemli şey candır. Her şey alınır ama can alınmaz. Yarabbi, benim yaşım 56, 25 yaşındaki kızımı bana bağışla dedim, duam da kabul oldu. Ayrı ayrı yerlere gitsek belki kurtulamazdık.

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Babasıyla birlikte enkazda kalan Şeyma Deliktaş ise o anları bu ifadelerle anlattı:

"APARTMANIMIZIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDE HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Gerçekten çok korktuk. Kurban olduğum Allah bizleri korudu. Bir mucize yaşadık. Enkazın altında 2-2.5 saat kaldık. Belime beton düştü, herhalde yerimden kalkamam dedim. Böyle bir şeyi hiç tahmin etmezdik. 15 dakika içinde oldu bu. Apartmanımızın dış görünüşünde hiçbir şey yoktu. Çatlaklar vardı, böyle bir şey yaşayacağımız aklımıza bile gelmezdi. Evimizde her şey yerli yerindeydi. Bundan cesaret bulduk. Kimse evine girmesin. Oradan çıktığımda yeniden doğmuş gibi hissettim. Babam bana sarılmıştı, ondan sonrasını hatırlamıyorum.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Baba ve kızının tedavisi hakkında bilgi veren hastane başhekim yardımcısı Dr. Muhammet Serdar Buğday "Buraya getirildiklerinde genel durumları iyiydi. Moloz parçalarına bağlı vücutlarında ezilmeler mevcuttu. İlgili doktorlarımız gerekli müdahaleleri yaptılar. Bazı değerlerinde yükseklikler görünce tedbir amaçlı hastanemizde yatırdık. Şu anda iyiler" dedi.