Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

5.6'lık depremde enkazdan çıkarılmışlardı... Baba ve kızı kâbus dolu anları CNN Türk'e anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Deprem#Enkaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:38

Malatya'da 27 Şubat'ta meydana gelen artçı depremde eşya çıkarmak için ağır hasarlı binaya giren baba ve kızı enkaz altında kalmıştı. Enkazdan sağ çıkarılan baba ve kızının tedavisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Baba Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş CNN Türk'e konuştu. O anları gözyaşları içinde anlatan baba Aziz Deliktaş, "Yarabbi, kızımı bana bağışla dedim, duam da kabul oldu." dedi. Eşya almak için evine girmeyi düşünen kişileri de uyaran Deliktaş, "'Benim evim yenidir, sağlamdır' deyip evinize eşya almaya girmeyin. Her şeyden önemlisi candır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ağır hasarlı binadan eşya çıkarırken enkaz altında kalan Aziz Deliktaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

20 gündür köydeydik. Komşular, "Herkes eşyalarını aldı, sen neden almıyorsun?" dedi. Biz de geldik, binaya çıktık. Eşim de aşağıda bekliyordu. 2 poşet aşağıya bıraktıktan 14-15 dakika sonra bu sarsıntı meydana geldi. Duvarlar sökülmeye başladı. Banyonun mesafesi az diye oraya kaçtık. Banyoda dolap vardı. Dolapla beraber yere yattık. Son hatırladığım oydu. Arkadaşların sesi geliyordu. "Neredesiniz?" diyorlardı, "4. kattayız, banyodayız" diyordum ama sesimiz oraya gitmiyordu. Kızım yan yatıp onun ellerini görünce hiltiyi çektiler.

"ALLAH DUAMI KABUL ETTİ"

Herkes yardım etti. Asker de AFAD da yardım etti. Allah devletimize zeval vermesin. Deprem olan ilde kimse "Benim evim yenidir, sağlamdır" deyip evinize eşya almaya girmeyin. 20 gündür köydeyim 15 dakikada yakalandım. En önemli şey candır. Her şey alınır ama can alınmaz. Yarabbi, benim yaşım 56, 25 yaşındaki kızımı bana bağışla dedim, duam da kabul oldu. Ayrı ayrı yerlere gitsek belki kurtulamazdık.

Haberin Devamı

5.6lık depremde enkazdan çıkarılmışlardı... Baba ve kızı kâbus dolu anları CNN Türke anlattı

Babasıyla birlikte enkazda kalan Şeyma Deliktaş ise o anları bu ifadelerle anlattı:

"APARTMANIMIZIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDE HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Gerçekten çok korktuk. Kurban olduğum Allah bizleri korudu. Bir mucize yaşadık. Enkazın altında 2-2.5 saat kaldık. Belime beton düştü, herhalde yerimden kalkamam dedim. Böyle bir şeyi hiç tahmin etmezdik. 15 dakika içinde oldu bu. Apartmanımızın dış görünüşünde hiçbir şey yoktu. Çatlaklar vardı, böyle bir şey yaşayacağımız aklımıza bile gelmezdi. Evimizde her şey yerli yerindeydi. Bundan cesaret bulduk. Kimse evine girmesin. Oradan çıktığımda yeniden doğmuş gibi hissettim. Babam bana sarılmıştı, ondan sonrasını hatırlamıyorum.

5.6lık depremde enkazdan çıkarılmışlardı... Baba ve kızı kâbus dolu anları CNN Türke anlattı

Haberin Devamı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Baba ve kızının tedavisi hakkında bilgi veren hastane başhekim yardımcısı Dr. Muhammet Serdar Buğday "Buraya getirildiklerinde genel durumları iyiydi. Moloz parçalarına bağlı vücutlarında ezilmeler mevcuttu. İlgili doktorlarımız gerekli müdahaleleri yaptılar. Bazı değerlerinde yükseklikler görünce tedbir amaçlı hastanemizde yatırdık. Şu anda iyiler" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim mesajı: 14 Mayısta millet gereğini yapacakSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs'ta millet gereğini yapacakHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanıSon dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Deprem#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem