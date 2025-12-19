×
Estetik ameliyatları uyuşturucu testini etkiler mi? Adli Tıp uzmanından açıklama

Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 14:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci’ye yapılan testin pozitif çıkmasının ardından, “Estetik ameliyatları uyuşturucu testini etkiler mi?” sorusu gündeme geldi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Estetik ameliyatlarda kullanılan narkoz ya da ilaçların uyuşturucu maddelerle karışması mümkün değil” dedi.

Uyuşturucu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma, tanınmış isimlerin dosyada yer almasıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de gözaltına alınması, sürece ilişkin tartışmaların sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

Soruşturması kapsamında tutuklanan haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından yakın zamanda estetik ameliyat geçirdiğini ve kullanılan narkoz maddelerinin sonucu etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

Cebeci’nin iddiasını Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan’a sordum. Prof. Dr. Alkan, adli toksikoloji raporlarında böyle bir karışıklığın mümkün olmadığını belirtti. Alkan’a göre testlerde yaklaşık 150 farklı madde, hassas cihazlarla ve bilimsel yöntemlerle ayrı ayrı analiz ediliyor.

Estetik ameliyatlarda kullanılan narkoz ya da ameliyat sonrası verilen ilaçların uyuşturucu maddelerle karışmasının bilimsel olarak mümkün olmadığını vurgulayan Alkan, bu raporların insan hayatını ve hukuki süreci doğrudan etkilediği için son derece titiz hazırlandığını ifade etti.

