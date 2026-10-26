Estetik ameliyatı sonrası kâbusu yaşadı

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İstanbul’da yaşayan ve turizm sektöründe konuk karşılama işi yapan Yunus İlhan (52), daha genç görünmek ve iyi hissetmek için estetik operasyon geçirmeye karar verdi. Kombine yüz germe, orta yüz germe, şakak germe, boyun germe, alt-üst göz kapağı kaldırma ve kepçe kulak ameliyatları için Prof. Dr. Ali G. ile 248 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. 7 Ocak 2026’da Bahçelievler’de özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyattan bir süre sonra Yunus İlhan, doktorla olan anlaşmasındaki derin plan yüz germe ameliyatının yapılmadığını ve işlemlerin ip askılama yöntemiyle gerçekleştirildiğini fark etti. Rızası ve bilgisi olmadan vücudundan yağ dokusu alınarak alt göz kapaklarına da dolgu yapılan İlhan, Prof. Dr. Ali G. ile yeniden iletişime geçerek durumun düzeltilmesini talep etti.

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GÖZLERİNİ KAPATAMIYOR

Yaşanan olayın ardından Prof. Dr. Ali G., revizyon işlemi için Yunus İlhan’a, Bakırköy’deki kendi muayenehanesine randevu verdi. Kliniğe giden Yunus İlhan, iddiaya göre ‘merdiven altı’ bir ortamda operasyona alındı. İlhan, operasyon sonrasında eve geldiğinde yüzünün eskisinden daha da kötü olduğunu fark etti. Özellikle göz, şakak ve alın çevresinde yaralar oluşan Yunus İlhan, gözlerini de tam olarak kapatamadığını fark etti. Alt göz kapağı dışa dönen Yunus İlhan, ektropion (alt göz kapağının dışa doğru dönmesi) sorunu yaşamaya başladı. Gözlerini kapatamadığı için kuruluk, yanma, kızarıklık ve acı şikâyetleri artan Yunus İlhan, tekrar Prof. Dr. Ali G. ile iletişime geçerek gözlerinin düzeltilmesini istedi. 7 Ocak ve 7 Mayıs tarihine kadar olan süreçte, mağduriyetlerinin giderileceği iddia edilerek 2 kez daha Prof. Dr. Ali G.’ye revizyon işlemleri yaptıran Yunus İlhan, 1’i kapsamlı ameliyat olmak üzere toplam 4 estetik operasyon geçirmesine rağmen eski görüntüsüne ve sağlığına kavuşamadı. Yaşananlardan sonra Prof. Dr. Ali G.’den verdiği parayı geri isteyen İlhan, olumsuz yanıt aldı. Gözlerini kapatamadığı için gündüzleri güneş gözlüğü olmadan uzun süre dışarı çıkamayan Yunus İlhan, geceleri ise uyurken gözleri kapansın diye bantlamaya başladı.

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Yaşadığı sorunlar nedeniyle 10 aydır işsiz olan Yunus İlhan, yaşanan süreci yargıya taşıdı. İlhan, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Prof. Dr. Ali G.’den şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde yeniden muayene edilen İlhan hakkında hazırlanacak bilirkişi raporu soruşturma dosyasına gönderilecek.

GÖRME KAYBI TEHLİKESİ VAR

Yaşadığı mağduriyetler nedeniyle görme kaybı tehlikesi yaşayan Yunus İlhan, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma hastanesine giderek yeniden ameliyat oldu. Özellikle kornealarında ciddi sorunlar olduğunu öğrenen ve tekrar eski sağlığına kavuşacağı günleri bekleyen Yunus İlhan, yaşadıklarını Hürriyet’e anlatarak şunları söyledi: “Biraz daha genç görünmek, kendimi daha iyi hissetmek için bu işlere girdim. Bu doktoru da internetten buldum. Turizmciyim ben normalde, konuk karşılama işi yapıyorum. Bu ameliyat için şirketten de 1 aylık izin aldım. Bahçelievler’deki özel bir hastanede beni ameliyata aldılar. Operasyonlar sonrası 4-5 göz doktoruna gitti. Hepsi gözlerimin durumunun kötü olduğunu, yapılan sık işlemler nedeniyle bağ ve dokuların zarar gördüğünü söylediler. Çünkü yakın tarihlerde 4 defa yanlış işlem uygulanması gözlerimi ekstra mahvetmiş. Bu sorunlar nedeniyle 10 aydır çalışamıyorum. Gündüz uzun süre dışarı çıkamıyorum. Geceleri gözüm kapansın diye bant takarak yatıyorum. Bu sorunlardan dolayı çalışamadığım için İBB’ye başvurmak zorunda kaldım. Geldiler, evime gördüler beni ve fakirlik parası bağladılar. İlaç tedavilerim devam ediyor. Yaşanan bütün süreç, mesajlar, fotoğraflar ve hastane kayıtları benim elimde delil olarak mevcut. Bir insan bile isteye bu hale gelmez, ben aptal mıyım kendimi bu vaziyete sokayım. Yaşadığım maddi mağduriyet bir tarafa ben sağlığımı geri istiyorum.”