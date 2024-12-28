Estetik ameliyat sonrası yaşamını yitiren Neşe'nin ailesi konuştu: Doktor, ameliyatın başlamasından 1 saat 15 dakika sonra ameliyatı terk etmiş

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Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Neşe Özkan'ın Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, eşi İskender Özkan, ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Neşe Özkan'ın ölümü hakkında soruşturmanın başlatılmasının ardından, Özkan ailesinin talebi üzerine 24 Aralık'ta otopsi yapılmak üzere mezar açıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenazeye otopsi işleminin yapılmasının ardından, Neşe Özkan 25 Aralık'ta yeniden defnedildi.

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'DOKTOR, AMELİYATIN BAŞLAMASINDAN 1 SAAT 15 DAKİKA SONRA AMELİYATI TERKETMİŞ'

Süreç ile ilgili açıklama yapan Özkan ailesinin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim eşinin vefatından sonra bir hukuk mücadelesine girişmiştir. Ancak sorumlu hekim bu hukuk mücadelesini sosyal etkileşimle, hatta onun deyimiyle 'takipçi kasma' ile nitelendirmesi hakikaten bizim tüylerimizi ürpertmiştir. Ayrıca bir vefattan sonra, iki çocuk annesi, genç bir kadının vefatından sonra bir başsağlığı dilememesini de kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sorumlu hekim, rahmetli Neşe Özkan'ın ameliyatının 4- 5 saat sürebileceğini söylüyor. Ardından da diyor ki, 'Ben günde 4- 5 tane bu tip ameliyatlardan yapıyorum. Hatta ayda 150- 200 ameliyatı buluyor bu'. Şimdi böyle bir durumda, 4- 5 saat süren bir ameliyatın günde 5 tane yapılabilmesini bırakın, yapılırken özen gösterilebilmesi insan doğasına aykırı. Tıbbi gereklere zaten aykırı, insan doğasına da aykırı. Kaldı ki rahmetli Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş. Böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına aykırı. Bu durum dahi sorumluların sadece maddi beklenti ve motivasyonla hareket ettiğini göstermektedir. Sorumlu hekim beyanında ayrıca, vefattan sonra otopsinin yapılmamasını şaşkınlıkla karşıladığını, buna inanamadığını söyledi. Vefatın ardından ölüm belgesini veren hastanenin, bu ölüme 'doğal ölüm' demesini de biz şaşkınlıkla karşıladık. Sorumlu hekim, 'Bu ameliyat 4- 5 saat sürüyor' diyor. Oysaki Neşe Özkan'ın ameliyatının başlamasından 1 saat 15 dakika sonra ameliyatı terk etmiş. Bu bir iddia değil. Bu, hastaneden alınan kamera kayıtlarıyla sabit bir durum. Sayın savcıdan mezarın açılması talebinde bulunduk. Bütün maddi gerçeklerin ortaya çıkması için de yüce Türk adaleti talebimizi uygun gördü ve otopsiye gönderdi. Şu an bu raporu bekliyoruz. Sorumlu hekim meslek hayatı boyunca sadece 3 hastasının vefat etmiş olmasını övünerek söylüyor. Şimdi bir vefatın binde bir, milyonda bir, milyarda bir olmasını mazur mu görmeliyiz? Bunun başarı mı saymalıyız?" dedi.

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'ANNESİNİN VEFATINI ÇOCUĞUMA NASIL SÖYLEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Adaletin tecelli edeceğine inandığını söyleyen İskender Özkan ise, "Ben bu süreçte artık hukuk tarafında sadece avukatımla iletişime geçip, bu süreçte kendisine olabildiğince yardımcı olmayı ve bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye, devam etmeye çalışacağım. Hastane ve doktorla alakalı artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece şunu dile getirmek istiyorum. Avukatımız zaten açıklamalarında doktorun ve hastanenin ihmalleri gerçekten çok fazla. Bunlarla alakalı yargı zaten gerekli cezayı onlara verecektir. Ben şu an aileme ve çocuklarıma odaklanmış durumdayım. Çünkü çocuklarımız küçük, 2,5 ve 5,5 yaşlarındalar. 5,5 yaşındaki çocuğum için annesinin vefatını ona nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum ve bununla alakalı profesyonel destek almaya çalıştık. Şimdi önümüzdeki birkaç gün çocuğumla vakit geçirerek ona bu durumu anlatmaya çalışacağım. Acımızı, çocuklarımla birlikte, yüzleşeceğiz ve yaşayacağız. Süreçle alakalı Ayşegül Hanım zaten gereken açıklamaları devamında da yapacaktır. Türk yargısına güveniyorum. Ben de bir polis memuru olarak umarım en kısa zamanda adalet tecelli eder ve sonucunda biraz da olsa vicdanlar rahatlar" diye konuştu.