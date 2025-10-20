Eşten gizli kullanılan ‘doğum kontrol hapı’ boşanma davasında kusur sebebi! Bu karar tam olarak ne anlama geliyor? Uzman isim detayları anlattı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yılın ocak ayında ilginç bir boşanma davası gündem olmuştu.

Nevşehir’de yaşayan bir kadın, iddiaya göre, eşinden şiddet gördüğünü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek kocasına boşanma davası açmıştı. İddiaları reddeden koca da eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini ve mahrem sırları başkalarına anlattığını iddia ederek karşı boşanma davası açmıştı.

Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Mahkemenin gerekçeli kararında erkeğin karısına uyguladığı şiddet nedeniyle, kadının da kocasından gizli şekilde doğum kontrol hapı kullandığı gerekçesiyle kusurlu sayıldığı ifade edilmişti.

Yargıtay’ın yukarıdaki kararının yanı sıra farklı doğum kontrol yöntemlerini de kusur saydığı az sayıda kararı da var.

“Gözlemlemelerimize göre artık genel geçer boşanma sebepleri dışında kişilik haklarının ihlal edilmesi de ispat koşuluna bağlı olarak boşanma sebepleri arasında daha sık sayılmaya başlandı bununla ilgili somut örneklerimiz var. Geleneksel boşanma sebeplerinin dışında boşanma taleplerinin daha optimal ve insan odaklı seviyede tutulmaya başlandığını, mahkemelerinde boşanma sebeplerini uluslararası mukayese ile daha çok kişilik haklarının ihlali olup olmadığını değerlendirmek suretiyle uyguladığını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz” diyen Avukat Elvan Kılıç ile konunun detaylarını konuştuk.

İŞTE ÖRNEK BİRKAÇ KARAR

Elvan Kılıç, “Yargıtay’ın, eşinden gizli kullanılan doğum kontrol hapını kusur saydığı kararların yanı sıra farklı doğum kontrol yöntemlerini de kusur saydığı az sayıda kararı vardır. Eşinden gizli kullanılan doğum kontrol yöntemlerini kusur olarak değerlendiren Yargıtay kararlarının detaylarına bakmak isteyenler için birkaç örnek verebilirim” dedi ve şunları söyledi:

-- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/3882 E., 2024/1877 K. bilgili kararda “…kadının ise eşinin bilgisi dahilinde olmaksızın spiral adı verilen doğum kontrol yöntemini uyguladığını, eşi …'nin evden ayrılmasını istediği, bunun üzerine …'nin evden ayrıldığını ve evlilik birliğinin yüklediği sadakat yükümlüğünü ihlal ettiğini belirterek boşanmaya sebep olan olaylarda, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının erkeğe nispeten ağır kusurlu olduğu gerekçesi ile…” cümleleri yer alıyor.

-- Görüldüğü üzere, farklı bir doğum kontrol yönteminin de kusurlu davranış sayıldığı bu kararda, eşlerin kusurları karşılaştırıldığında kadın tarafından yapılanın erkeğe kıyasla daha ağır kusur olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.

-- Kısacası boşanma yargılamasında kanunda sayılı mutlak boşanma halleri haricinde tarafların karşılıklı kusurlu olduğunu ispat etmeye çalıştığı bir yargı süreci geçiriliyor. Haliyle tarafların hareketleri karşılaştırmalı bir kusur değerlendirmesinden geçiyor.

-- Bir başka örnek ise Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/177 E., 2023/3769 K. bilgili karar olabilir. “Erkeğin, birden çok sefer şiddet uyguladığı, eve sebepsiz yere geç geldiği, …, onunla kırıcı bir üslupla konuştuğu, …, kadının hakaret ettiği, erkek hakkında evlilik öncesi fotoğraflarını ve videolarını çevreye yaydığı, birtakım dedikodular yaydığı, gizlice doğum kontrol hapı kullandığı belirterek boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin kadına nispeten ağır kusurlu olduğu…” cümlelerinin yer aldığı bu kararda da ilk bahsettiğimizden farklı olarak yine kadının eşinden gizli doğum kontrol hapı kullanması kusurlu bir davranış olarak değerlendirilmiş lakin erkeğin davranışlarının kıyasen daha kusurlu olduğuna karar verilmiştir.

YARGITAY BU KARARLARI VERİRKEN KADINI HANGİ SOMUT HUKUKİ GEREKÇEYE DAYANARAK KUSURLU BULMUŞTUR?

“Türk Medeni Kanunu, evlenmeyle birlikte evlilik birliğinin kurulduğunu kabul eder. Kanun, çiftlere çocukların bakımını, eğitimini ve gözetimini; birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamayı yükümlülük olarak getirir. Ayrıca çiftleri birlikte yaşamaya, birbirine sadık kalmaya ve yardımcı olmaya zorunlu kılar. Görüldüğü üzere kanun, evli çiftlere evliliğin getirecekleri veya götürecekleri noktasında birlikteliği ve ortak karar almayı öngörmektedir” diyen Kılıç şu cevabı verdi:

“Yazıya konu olan bu çarpıcı kararı incelediğimizde, Yargıtay kadını evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle kusurlu bulmuştur. Evlilik birliğinin yükümlülükleri ve zorunlulukları vardır. Bunların yerine getirilmemesi, birliği sarsıcı davranışlar olarak değerlendirilir. Dolayısıyla Yargıtay’ın bakış açısının da bu yönde olduğu söylenebilir. Bu sebeple evlilik birliğinin temelden sarsılmasının hukuki gerekçe olarak esas alındığı görüşündeyim.”

PEKİ BU KARAR, GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANAN HER KADININ KUSURLU SAYILACAĞI ANLAMINA GELİR Mİ?

Elvan Kılıç, “Yargıtay’ın ilgili kararı, kadının eşinden gizli doğum kontrol hapı kullanmasını evlilik birliğini temelden sarsıcı bir sebep olarak gördüğü için kusurlu bulmuştur. Dolayısıyla doğum kontrol yöntemi kullanmak burada kusurlu bir davranış değil, bu davranışın eşten gizlenmesi kusurun oluşmasına neden olan fiildir” dedi ve ekledi:

“Yargıtay’ın kararı doğum kontrol yöntemini kusurlu bulmamıştır. Yani evli çiftlerin bu yöndeki ortak kararı, ileride boşanma aşamasında kadını kusurlu kılmayacaktır. Kadının çocuk sahibi olmak istememesi bireysel olarak değerlendirildiğinde en doğal hakkıdır. Ancak evlilik birliği, adından da anlaşılacağı üzere bireysellikten çok farklı kavramlar içerir. Kadın ve erkeğin tek başına hareket edemeyeceği bir alanda kendilerini var etmeleri gerekir. Çocuk sahibi olmak gibi olmamak da ortak kararla alınmalıdır.”

ERKEK EŞİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA YÖNELİK ISRARCI VEYA BASKICI TUTUMU KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Kılıç, “Erkeğin, eşine baskı kurması ya da isteksizliğini görmezden gelmesi gibi davranışlar, evlilik birliğinin mutluluğunu sarsıcı etkiler doğuracaksa ve müşterek hayatı çekilmez kılacaksa, evlilik birliğinin temelden sarsılmasında erkeğin kusurlu olduğuna kanaat getirilebilir. Çünkü belirlenen yükümlülükler taraflarca birlikte üstlenilmeli ve ortak bir hayat sürdürülmelidir. Bu nedenle erkeğin böyle bir davranış göstermesi, boşanma yargılamasında hâkimin onu kusurlu bulmasına yol açabilir” diye konuştu.

BU KARAR BEDEN ÖZERKLİĞİ AÇISINDAN RİSK DOĞURABİLİR Mİ?

Yargıtay’ın ‘gizli kullanılan doğum kontrol hapı’ kararı kadının kendi bedeni üzerindeki özerkliği ve üreme sağlığına ilişkin karar verme hakkı gibi temel haklar açısından bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ancak Elvan Kılıç, kadınların kendilerini baskı altında hissetmemesi gerektiğinin altını çizdi ve şu bilgileri verdi:

-- Ceza yargılaması haricinde, yargı mercilerinin hiçbiri insanların temel haklarında kısıtlamaya sebep olacak yargı kararları veremez. Yargıtay bu kararı alırken, kadınların temel haklarına müdahale etmek yerine evliliğin kendi yapısını değerlendirerek karar vermiştir. Kişisel haklarla ilgili bir yargılama yapılmamıştır.

-- Bu dikkat çekici kararın insanların aklında soru işaretleri oluşturması normaldir; ancak kadınların bu konuda kendilerini baskı altında hissetmemesi gerekir çünkü onların kişisel haklarıyla ilgili değildir.

-- Kocanın haberi olmadan ortak çocuk olmaması için gizlice doğum kontrol hapı kullanmak, kocanın kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.

TARAFLARDAN BİRİ SEBEPSİZ YERE ÇOCUK İSTEMİYORSA BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR

-- Yargıtay yine bir kararında, hiçbir sebep yokken kocanın çocuk istememesini de kusur kabul etmiştir. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin hiçbir sağlık sorunu yokken çocuk istememesi, diğerinin istemesi durumunda bu geçimsizliğe ve kavgalara sebep oluyorsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir.