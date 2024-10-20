Eşsiz Adana lezzetleri ülkeye ve dünyaya bir kez daha sunuldu

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ARATAŞ’I GEZDİLER

Festival kapsamında uzaktan yakından kente gelen misafirler şehrin önemli iki turizm “lokomotifini” yakından tanıma fırsatı buldu. Misafirlerden bir bölümü önce Karataş ilçesindeki mavi yengeç ve deniz mahsulleri üretim çiftliğini ziyaret etti.

Karataş Kaymakamı Necati Aktan ve Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş tarafından ağırlanan misafirler ilk olarak Türkiye’nin en büyük lagünü olan Akyatan Dalyanı’na gitti. Lezzetiyle deniz mahsulleri mutfağında çok özel bir yere sahip olan mavi yengeç üretilen tesiste yetkililer üretim süreçleri ve yıllık ekonomik işlem hacmi hakkında İlçe kaymakamı ve belediye başkanının ağırladığı grup ardından Magarsus antik kenti kazı alanını gezdi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, şehrin ekonomi ve turizm alanındaki bu önemli iki noktasının anlatıldığı geziler sonrasında festival alanında bir araya gelerek soruları yanıtladı.

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“ADANA’DA TURİZMİ 365 GÜNE YAYMAK İSTİYORUZ”

Vali Köşger, açıklamalarında Adana’yı da kapsayan bir gastronomi havzası oluşturma projesine de değindi. “Turizmi 365 güne yaymak istiyoruz. Gastronomi de Adana’nın turizm açısından en güçlü olduğu alan. Biz de Hatay, Antep ve Adana merkezli bir rota oluşturmayı, çevre ilçelerden bazılarını da kapsayacak bir gastronomi havzası kurmayı, yıl içerisinde düzenli olarak bu noktaların ziyaret edileceği paket turlar satılmasını planlıyoruz. Bu konuyu ilgili şehirlerin başkanlarıyla masaya yatırdık. Çünkü biz valiler yolcuyuz, başkanlar ise hancı, yani şehirlerin asıl sahipleri onlar. Bu projeye asıl onların sahip çıkmasını arzu ediyoruz” dedi. Adana’nın gastronomi turizmindeki öneminin yanı sıra tarihiyle, arkeolojik alanlarıyla, şehirde vakit geçirilecek tesisleriyle ziyaretçilerine dolu dolu “içerik” verdiğini de sözlerine ekledi. Sulama kanallarının kapalı sisteme geçirileceğini, buradan oluşacak alanların şehre kazandırılacağını da belirtti.

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KORTEJ GEÇİŞİ VE MANGAL YAKMA

Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerin açılış konuşmasını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’le birlikte yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu panelde Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş belediye başkanları ile birlikte görüş bildirdi.

Festival Kortej Geçişi ve Açılış Mangalı Yakma Töreni’ne Vali Köşger ve konuklarla katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmalarında Adana’nın gastronomi zenginliği hakkında bilgi verdi, kentin önemli özelliklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar konuşmalarının tamamını artık motto haline gelen “Adana’ya bir kez gelen artık vazgeçemez. Adana’ya gelin ciğerimi yiyin” sloganıyla bitirdi.

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Başkan Zeydan Karalar, Adana Merkez Park’ta kurulan festival alanında sık sık halkla bir araya geldi, Adana Büyükşehir Belediyesi Standı ile Payhane ve Niyet Akademi stantlarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

YARIŞMALAR, PANELLER VE DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Vali Köşger’in “Yaklaşık 3 milyar TL gelir bekliyoruz” dediği Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl Merkez Park festival alanındaki tüm sahne programı içeriklerini oluşturan etkinlikler de şehir merkezindeki festival alanında gün boyu devam etti. Festivalin üçüncü gününde merkez alandaki etkinlikler resmi açılış töreni ve Vali Köşger’in konuşmasıyla başladı. Ardından düzenlenen panellerde yerel yönetimlerin turizmdeki rolü, gastronomi turizminin ekonomiye katkıları, yeni yatırımcılar bulabilmek için gereken stratejiler, sürdürülebilirlik gibi önemli başlıklar alanlarında uzman konuklar tarafından masaya yatırıldı. Şehrin yerel lezzetlerinin Adanalı tanınmış şefler eşliğinde yorumlandığı etkinlikler büyük ilgi görürken atölye çadırları ve genç şefler yarışmaları da ilgi odağındaydı.

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GALA YEMEĞİ ADANA MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Adana Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve tüm odaların katkılarıyla gerçekleşen 8.Uluslararası Adana Lezzet Festivali, katılımın yoğun olduğu bir gala yemeği düzenledi. Protokolün festivale dair yaptığı konuşmaların ardından bölgeye ait tüm yemeklerin sergilendiği gala gecesinde konuklar birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu.