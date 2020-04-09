Essen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Essen Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Almanya'nın belirli bölgelerinde doğum, ölüm, evlilik, askerlik, noter, pasaport ve vatandaşlık gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde görevlidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için randevu alınması gerekir.

Essen Konsolosluk

Essen Konsolosluk Almanya'da bulunmaktadır. Essen Konsololosluğun görev yerleri Arnsberg İdari Bölgesi, Düsseldorf İdari Bölgesinin Essen ve Mülheim An der Ruhr şehirlerinden oluşmaktadır.

Essen Türk Başkonsolosluğu Adresi

Almanya'da yer alan Essen Türk Başkonsolosluğu adresi: Am Zehnthof 55, 45307 Essen- Deutschland

Essen Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatlerinde işlemleri gerçekleştirmektedir. Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 15:00 aralığındadır.

Bu saatler aralığında randevu alınabilir. Ayrıca tebligat işlemleri için çalışma saatleri 12:00 ile 15:00 saatleri arasındadır. Pasaport teslim işlemleri için çalışma saatleri 08:30 ile 15:00 saatleri aralığındadır. Essen Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: 00 49-201 84 21 60