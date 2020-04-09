Essen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Başkonsoloslukları yurt dışında çoğu ülkede bulunmaktadır. Türk Başkonsoloslukları yurt dışında yaşayan Türklerin belirli işlemlerini yapmak ile görevlidir. Bunlardan birisi de Essen Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki Essen Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir. Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Essen Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Almanya'nın belirli bölgelerinde doğum, ölüm, evlilik, askerlik, noter, pasaport ve vatandaşlık gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde görevlidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için randevu alınması gerekir.
Essen Konsolosluk Almanya'da bulunmaktadır. Essen Konsololosluğun görev yerleri Arnsberg İdari Bölgesi, Düsseldorf İdari Bölgesinin Essen ve Mülheim An der Ruhr şehirlerinden oluşmaktadır.
Essen Türk Başkonsolosluğu Adresi
Almanya'da yer alan Essen Türk Başkonsolosluğu adresi: Am Zehnthof 55, 45307 Essen- Deutschland
Essen Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatlerinde işlemleri gerçekleştirmektedir. Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 15:00 aralığındadır.
Bu saatler aralığında randevu alınabilir. Ayrıca tebligat işlemleri için çalışma saatleri 12:00 ile 15:00 saatleri arasındadır. Pasaport teslim işlemleri için çalışma saatleri 08:30 ile 15:00 saatleri aralığındadır. Essen Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: 00 49-201 84 21 60
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