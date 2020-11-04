Son Güncelleme:
Eşref Ünsal kimdir kaç yaşındaydı? Koronavirüs'ten hayatını kaybetti
Eşref Ünsal, bir süredir tedavi gördüğü Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Akharım Belediye Başkanı olarak görev yapan Eşref Ünsal, inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir firmanın da sahibiydi. Peki, Eşref Ünsal kimdir kaç yaşında vefat etti? İşte, o bilgiler
1973 yılında dünyaya gelen Eşref Ünsal, Akharım Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediye başkanlığı görevini halen yürüten Eşref Ünsal, aynı zamanda inşaat sektöründe çalışıyor.
Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkanı olarak seçilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle