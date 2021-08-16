Eşref Gani kimdir, nereli, kaç yaşında?

Muhammed Eşref Gani Ahmedzay, 12 Şubat 1949 tarihinde dünyaya geldi. 21 Eylül 2014 tarihinde Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Maliye Bakanı ve Kabil Üniversitesi'nde başkan olarak görev yaptı.

2002 yılında Afganistan'a dönmeden önce, Dünya Bankası ile çalıştı. Temmuz 2002 ve Aralık 2004 tarihleri ​​arasında Afganistan'ın Maliye Bakanı olarak görev yaptı ve Taliban hükümetinin yıkılmasından sonra Afganistan'ın ekonomik toparlanması için çalıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından barındırılan bağımsız bir girişim olan Yoksulların Hukuki Güçlendirilmesi Komisyonu üyesidir.

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