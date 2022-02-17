Eşref Bitlis ölüm yıl dönümünde anılıyor... Orgeneral Eşref Bitlis kimdir, ne zaman öldü?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Galatasaraya yeni sportif direktör Sessiz sedasız İstanbula geldi...Galatasaray'a yeni sportif direktör! Sessiz sedasız İstanbul'a geldi...#Galatasaray
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Galatasarayda üst akıl erken seçim istedi Burak Elmas...Galatasaray'da 'üst akıl' erken seçim' istedi! Burak Elmas...#Galatasaray
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Efsaneler bir aradaEfsaneler bir arada#Şener Şen
HABERLERGündem Haberleri

Eşref Bitlis ölüm yıl dönümünde anılıyor... Orgeneral Eşref Bitlis kimdir, ne zaman öldü?

#Eşref Bitlis#Eşref Bitlis Kimdir#Eşref Bitlis Ne Zaman Öldü
Eşref Bitlis ölüm yıl dönümünde anılıyor... Orgeneral Eşref Bitlis kimdir, ne zaman öldü

32'nci Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS ve silah arkadaşları şehadetlerinin 29’uncu yılında anılıyor. Eşref Bitlis 17 Şubat 1993 tarihinde bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara'da da 1993 yılında uçak kazasında yaşamını yitiren dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in cinayete kurban gittiği şüpheleri üzerinde durulmuştu.

Haberin Devamı

Malatya doğumlu olan Eşref Bitlis, 1952 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi, 1954 yılında Polatlı Topçu Okulu'nu bitirerek Teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1966 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamladı. Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1973 yılında Alman Harp Akademisi'ni tamamladı ve bir yıl Kara Harp Akademisi'nde başöğretmen olarak görev yaptı. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı sırasında Albay rütbesiyle Kıbrıs Türk Alayı Komutanlığına atandı. Bu alayın komutanlığını yaparken Kıbrıs Yunan Alayı imha edildi.

Eşref BİTLİS, 1978 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bolu Komando Tugayı Komutanlığına atandı. 1982 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Kıbrıs 28. Tümen Komutanı oldu. 1986 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. 1988 yılında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. 1990 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. 17 Şubat 1993 tarihinde içinde bulunduğu Beechcraft B200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Bitlis#Eşref Bitlis Kimdir#Eşref Bitlis Ne Zaman Öldü

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme