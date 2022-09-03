Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esrarengiz suikastta yeni aşama

Güncelleme Tarihi:

#Hablemitoğlu Suikastı#Mustafa Levent Göktaş#Bulgaristan
Esrarengiz suikastta yeni aşama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı. Göktaş’ın tanınmamak için bıyığını kestiği, kirli sakal bıraktığı görüldü. Hazirandan bu yana her yerde aranan Göktaş’ın Bulgaristan’da olduğu bilgisine ulaşılınca 27 Ağustos’ta “Kırmızı Bülten” çıkarılmıştı.

Haberin Devamı

FETÖ’ye ilişkin çalışmaları nedeniyle örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Yıllarca bir ilerleme kaydedilemeyen soruşturmada Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi.

Esrarengiz suikastta yeni aşama

Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara’daki evinin önünde başından silahla vurularak öldürülmüştü.

KIRMIZI BÜLTEN’DEN DÖRT GÜN SONRA...

Bozkır’ın ifadeleri doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında haziran ayında Levent Göktaş hakkında da gözaltı kararı verildi. Firar eden Göktaş, Antalya ve İstanbul’da saklandıktan sonra yurtdışına kaçtı. Göktaş’ın Bulgaristan’da olduğu öğrenilince Türkiye’nin talebiyle 27 Ağustos tarihinde “Kırmızı Bülten” çıkarıldı. Uluslararası aranmaya başlanan Göktaş, “Kırmızı Bülten” çıkarılmasından 4 gün sonra Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Biyometrik fotoğrafları Türkiye’ye gönderilenGöktaş’ın tanınmamak için bıyığını kestiği, kirli sakal bıraktığı görüldü.

Haberin Devamı

Esrarengiz suikastta yeni aşama

KİM NEYLE SUÇLANIYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli ve haklarındaki suçlamalar özetle şöyle:

-Nuri Gökhan Bozkır: Suikast için keşif yaptığı iddiasıyla suçlanıyor. Ukrayna’dan Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta tutuklandı.

Esrarengiz suikastta yeni aşama

‘Karanlık Nuri’ lakaplı Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu suikastının ‘karakutusu’ olarak nitelendiriliyor.

Haberin Devamı

-Ahmet Tarkan Mumcuoğlu: Levent Göktaş’ın MAK Alay Komutanlığı döneminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli eski binbaşı. ÖKK sonrası MİT’te çalışan Mumcuoğlu, ikinci operasyon sonrasında ‘tetikçi’ olduğu iddiasıyla tutuklandı.

-Fikret Emek: Dönemin ÖKK İstihbarat Şube Müdürü. Bozkır’ın ifadesinde ‘cinayeti koordine etmekle’ suçlanıyor.

-Aydın Köstem: ÖKK ile eski MİT’çi Enver Altaylı arasındaki irtibatı sağlayan kişi olduğu iddia ediliyor.

-Mehmet Narin: ÖKK’da Göktaş’ın özel şoförlüğünü yapan emir astsubayı. Altaylı ile Göktaş arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığı belirtilen telefon hattının da sahibi. Şubat 2022’deki operasyon sonucunda Köstem ile beraber tutuklandı.

Haberin Devamı

-Enver Altaylı:Şüpheli Levent Göktaş ile FETÖ arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu iddia ediliyor.

Esrarengiz suikastta yeni aşama

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: DAHA ÖNCE YAKALANIP BIRAKILMIŞ

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Interpol’de icra kurulu üyesi olduktan sonra “Kırmızı Bültenler” konusunda daha aktif olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: “Svilengrad’da Levent Göktaş, kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı’yla bu konuda görüştüm. Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Interpol birimimiz, Milli İstihbarat Başkanlığı’mız görüşmeler yaptı. Orada yakalandıktan sonra kendi iç kanunları çerçevesinde bir ödeme karşılığında serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün (önceki) akşam itibarıyla gözaltına alındı. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen “Kırmızı Bülten” çıkardık. İadesiyle ilgili iki yöntem var. Bir deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Biz iki sürece de talibiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hablemitoğlu Suikastı#Mustafa Levent Göktaş#Bulgaristan

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık