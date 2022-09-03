Esrarengiz suikastta yeni aşama

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FETÖ’ye ilişkin çalışmaları nedeniyle örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Yıllarca bir ilerleme kaydedilemeyen soruşturmada Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi.

KIRMIZI BÜLTEN’DEN DÖRT GÜN SONRA...

Bozkır’ın ifadeleri doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında haziran ayında Levent Göktaş hakkında da gözaltı kararı verildi. Firar eden Göktaş, Antalya ve İstanbul’da saklandıktan sonra yurtdışına kaçtı. Göktaş’ın Bulgaristan’da olduğu öğrenilince Türkiye’nin talebiyle 27 Ağustos tarihinde “Kırmızı Bülten” çıkarıldı. Uluslararası aranmaya başlanan Göktaş, “Kırmızı Bülten” çıkarılmasından 4 gün sonra Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Biyometrik fotoğrafları Türkiye’ye gönderilenGöktaş’ın tanınmamak için bıyığını kestiği, kirli sakal bıraktığı görüldü.

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KİM NEYLE SUÇLANIYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli ve haklarındaki suçlamalar özetle şöyle:

-Nuri Gökhan Bozkır: Suikast için keşif yaptığı iddiasıyla suçlanıyor. Ukrayna’dan Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta tutuklandı.

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-Ahmet Tarkan Mumcuoğlu: Levent Göktaş’ın MAK Alay Komutanlığı döneminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli eski binbaşı. ÖKK sonrası MİT’te çalışan Mumcuoğlu, ikinci operasyon sonrasında ‘tetikçi’ olduğu iddiasıyla tutuklandı.

-Fikret Emek: Dönemin ÖKK İstihbarat Şube Müdürü. Bozkır’ın ifadesinde ‘cinayeti koordine etmekle’ suçlanıyor.

-Aydın Köstem: ÖKK ile eski MİT’çi Enver Altaylı arasındaki irtibatı sağlayan kişi olduğu iddia ediliyor.

-Mehmet Narin: ÖKK’da Göktaş’ın özel şoförlüğünü yapan emir astsubayı. Altaylı ile Göktaş arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığı belirtilen telefon hattının da sahibi. Şubat 2022’deki operasyon sonucunda Köstem ile beraber tutuklandı.

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-Enver Altaylı:Şüpheli Levent Göktaş ile FETÖ arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu iddia ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: DAHA ÖNCE YAKALANIP BIRAKILMIŞ

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Interpol’de icra kurulu üyesi olduktan sonra “Kırmızı Bültenler” konusunda daha aktif olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: “Svilengrad’da Levent Göktaş, kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı’yla bu konuda görüştüm. Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Interpol birimimiz, Milli İstihbarat Başkanlığı’mız görüşmeler yaptı. Orada yakalandıktan sonra kendi iç kanunları çerçevesinde bir ödeme karşılığında serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün (önceki) akşam itibarıyla gözaltına alındı. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen “Kırmızı Bülten” çıkardık. İadesiyle ilgili iki yöntem var. Bir deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Biz iki sürece de talibiz.”