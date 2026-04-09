×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esra'nın yardım çığlığı: Beni öldürmek için tetikçi tuttu! Can güvenliğim yok

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 17:38

Diyarbakır'da gördüğü şiddet nedeniyle eşinden kaçan ve Manisa'ya taşınmak zorunda kalan 2 çocuk annesi Esra Yalınkaya (32), can güvenliğinin olmadığını belirterek, “Halen beni ölümle tehdit ediyor. Daha önce de peşime bir çifti taktı. Beni öldürmek için tetikçi tuttu. Bunların ses kayıtlarını, hepsini savcılığa, polis merkezine sundum. Hiçbir özgürlüğüm yok, sosyal bir hayatım yok. Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Devletim sesimi duysun. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok" dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da 2013 yılında Y.Y. (38) ile evlenen Esra Yalınkaya, iddiaya göre evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Boşanma kararı alan Yalınkaya, ölüm tehditleri nedeniyle çocuklarını geride bırakarak önce kadın sığınma evine yerleşti, ardından ailesinin yanına sığındı. Yalınkaya, tehditlerin sürmesi üzerine ailesiyle birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldı ve Manisa'ya yerleşti.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaklaşık 5 yıldır Manisa'da babaevinde yaşayan Yalınkaya, eşinden burada da kaçamadı. Yalınkaya, eşi kendisini bulup tehditleri sürdürünce şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Y.Y. tahliye oldu. Elektronik kelepçe uygulanmasına rağmen eşi tarafından ölüm tehditlerinin devam ettiğini öne süren Yalınkaya, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle evden dışarı çıkamadığını söyledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrump, Avrupadan savaş gemileri istedi İrandan Ateşi hemen söndürün uyarısıTrump, Avrupa'dan savaş gemileri istedi! İran'dan 'Ateşi hemen söndürün' uyarısıHaberi görüntüle

'HALEN BENİ ÖLÜME TEHDİT EDİYOR'

Yaşadığı korkuyu anlatan Yalınkaya, "Daha önce Diyarbakır'da yaşıyordum. Karşı taraftan hep şiddet gördüm. Hep ihanete uğradım. Kendisinden kaçtım. Manisa'ya geldim. Peşimden buralara kadar gelip, yerleşti. Halen beni ölümle tehdit ediyor. Daha önce de peşime bir çifti taktı. Beni öldürmek için tetikçi tuttu. Bunların ses kayıtlarını, hepsini savcılığa, polis merkezine sundum. Hiçbir özgürlüğüm yok, sosyal bir hayatım yok. Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum" dedi.

"DEVLETİM SESİMİ DUYSUN"

Çocuklarını dahi geride bırakmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü söyleyen Yalınkaya, "Beyaz et satışı yapan dükkanda çalışıyordum. Patronumu arayıp, tehdit edip 'Bu kadını burada çalıştırmayacaksın' dedi. Etrafa rahatsızlık veriyor, ailemi rahatsız ediyor. Can güvenliğim yok” diye konuştu.

Ölümle tehdit edildiğini ifade eden Yalınkaya, “Devletim sesimi duysun. Yaklaşık 5 yıldır babamın evinde yaşıyorum. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok. Karşı taraf 'Sen benim soyadımı taşıyorsun, benim namusumsun' diyerek beni tehdit ediyor. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. O dışarıda özgürce gezerken ben dört duvar arasında yaşıyorum. Ben yaşarken sesimi duyun. 'Çocuklarımı bıraktım peşimi bıraksın' diye ama buna rağmen hala ölüm tehditleri alıyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİngiliz dergiden dikkat çeken yazı: ABD imparatorluğu çöktü... Geri dönüşü olmayan yolİngiliz dergiden dikkat çeken yazı: ABD imparatorluğu çöktü... 'Geri dönüşü olmayan yol'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!