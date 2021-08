Esra’nın ölümüyle ilgili gözaltı: Bildik şüpheli

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21) ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, yine bir kadının ölümünden dolayı gözaltına alındı.

Ankara Mamak’ta yaşayan Esra Hankulu (25), önceki gün arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.’yi (20) arayarak, moralinin bozuk olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini ve babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Furkan G. ve Dilan C., Hankulu’nun yalnız yaşadığı eve gittiklerinde ise evde Ümitcan Uygun da vardı. Evde birlikte oturup, alkol almaya başladılar. Bu sırada rahatsızlanan Hankulu’na arkadaşları müdahale edip elini yüzünü yıkadılar. Kendini iyi hissettiğini söyleyince de bir süre daha alkol almaya devam ettiler. İlerleyen saatlerde Hankulu ile Ümitcan Uygun, geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00 gibi uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu’yu hareketsiz halde buldu. Hankulu’nun ağzından kan geldiğini de gören Furkan G. ve Dilan C., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Eve giden sağlık ekipleri Hankulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.



GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Furkan G. ve Dilan C. ilk ifadelerinde Hankulu’nun öldüğü gece yanında Ümitcan Uygun’un olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarının incelenmesinde Ümitcan Uygun’un sabah saat 11.00’de evden çıktığı görüldü. Taksi çağırarak, evden ayrıldığı belirlenince Uygun’u alan taksi şoförü de bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Taksi şoförü, Uygun’u bıraktığı adresi polise söyledi. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Uygun’u yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat sonra Uygun, yakalanarak gözaltına alındı. Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun ile o akşam evde bulunan Furkan G. ve Dilan C.’nin sorgusu devam ediyor.

Yapılan ilk incelemede Esra Hankulu’nun vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmadı. Beyin kanaması ihtimali üzerinde de durulan Hankulu’nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 3 şüphelinin gözaltı süresinin bir gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

‘HAPİSTEN ÇIKARMAYIN’ DEMEDİM Mİ

Esra Hankulu’nun ölümünden sonra Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in babası Mehmet Esen, “Ümitcan Uygun’u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç can yakacaklar?” diye konuştu. (Abdurrahman Dulkadir / DHA)



ALEYNA’DAN TANIYORUZ



Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara Keçiören’deki evinde asılı olarak ölü bulundu. Esen’in son görüştüğü kişinin Ümitcan Uygun olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp, serbest bırakılan Uygun’un, Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler yayınlandı. Tekrar gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Esen’in ölümüyle ilgili dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hazırlanan raporda Sema Esen’de tespit edilen doku ve sperm örneğinin Ümitcan Uygun’a ait olduğu belirlendi. Uygun hakkında açılan dava devam ediyor. Gündemden düşmeyen Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından 10 Ocak 2021’de tutuklanmış, 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.

