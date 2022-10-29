Esra'nın kahreden ölümü! Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düştü

Haberin Devamı

Kahta ilçesi Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim'de meydana gelen kazada Ahmet M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak kaldırıma çıktı. Sürücü Ahmet M, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat’ın (23) kafasına düştü.

Ağır yaralanan Esra Fırat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 23 yaşındaki Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Otopsi yapılmak üzere morga götürülen genç kadının cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Nişanlı olan Esra Fırat 2 ay sonra evlenecekti.