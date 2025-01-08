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Esra ve arkadaşının katiline indirimli ceza istendi

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#Ramazan Baykara#Esra Yılmaz#Rükneddin Özdemir
Esra ve arkadaşının katiline indirimli ceza istendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

BATMAN’da 17 Mart 2024 gecesi Ramazan Baykara (22), birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (20) ile yanındaki Rükneddin Özdemir’e (22) tabancayla ateş etti.

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Yılmaz ve Özdemir hayatını kaybederken Baykara da olay yerinden kaçtı. Yakalanan Baykara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK DURUŞMA 31 OCAK’TA

Olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ramazan Baykara’nın, Esra Yılmaz’ın kendisini Rükneddin Özdemir ile aldatmasından duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Sanık Ramazan Baykara hakkında, Esra Yılmaz’a karşı işlediği ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar, Rükneddin Özdemir’e karşı işlediği ‘kasten öldürme’ suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle birlikte sanık hakkında toplamda 45 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 31 Ocak’ta görülecek.

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#Ramazan Baykara#Esra Yılmaz#Rükneddin Özdemir

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