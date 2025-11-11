Esra ve arkadaşını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu: "Yaptığımdan pişmanım"

Haberin Devamı

Olay, 17 Mart 2024 gecesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Süleyman Nazif Parkı’nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rükneddin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, Baykara kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki gencin cansız bedenini buldu.

Olaydan sonra yakalanan Baykara, ifadesinde Esra Yılmaz’ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaştığını gördüğünü, tartışma sonrası kadının telefonundan Özdemir’e buluşma mesajı gönderdiğini ve olay yerinde çıkan tartışmada ateş ettiğini söyledi. Tutuklanan Baykara hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, iki maktule yönelik 'Kasten öldürme' suçlarından toplamda 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Baykara ve taraf avukatları katıldı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden, maktul Esra Yılmaz’ın ailesinin avukatı Nur Banu Satılmış, “Olayda bir tasarlama söz konusudur. İşsiz, güçsüz bir insanın birini görüşmeye çağırırken yanında silah bulundurması bunun açık bir göstergesidir. Bu ülkede erkekler kadınları öldürür ve ardından buna kılıflar uydururlar. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

'YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM'

Sanık Baykara da savunmasında, “Yaptığımdan pişmanım. Kendi rızamla gidip teslim oldum. Kimseden şikayetçi değilim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ramazan Baykara’nın, maktul Esra Yılmaz’a karşı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, haksız tahrik veya başka bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Baykara’nın maktul Rükneddin Özdemir’e karşı ‘Kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce müebbet hapis cezası, ardından haksız tahrik ve takdiri indirim uygulayarak 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.